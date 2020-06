En Corse, 90% des élèves de terminales ont reçu une réponse favorable sur Parcoursup

- Cette année la période de vœux de Parcoursup est tombée en plein confinement, cela a-t-il eu des répercussions sur le nombre d'inscriptions ?

- C'est ce que nous redoutions mais finalement on voit que cela n'a pas été le cas. C'était une période tendue pour la phase d'expression des voeux des candidats, mais le système d’accompagnement et le suivi des élèves ont permis une augmentation du nombre de candidats de 3% par rapport à l'année 2019. Les résultats sont intéressants.



- Comment expliquez-vous cela ?

- Je pense que tous les services et les équipes pédagogiques ont très bien suivi les élèves même en période de confinement. De plus, on voit un intérêt grandissant chaque année pour la poursuite d’études après le bac. Ce constat se fait pour toutes les terminales, que cela soit les professionnelles, les technologiques ou les générales. On voit que Parcourusup est bien inscrit dans les études des élèves.



- En moyenne combien les élèves font-ils de vœux ?

- Cette année on a eu 22 000 vœux pour 2 550 inscrits et 2 400 candidats en ayant formulé au moins un. Cela fait a peu près 9 vœux et sous-vœux par élève. On constate une augmentation de ce nombre puisque l'année dernière on c'était plutôt 8,5.



-Combien de formations de l'enseignement supérieur trouve-t-on en Corse ?

- Un peu plus de 70. Cela va des licences, aux BTS, DUT, aux IFSI en passant par les prépa littéraires et scientifiques. Il faut savoir que sur Parcoursup environ 70% des voeux sont pour des filières en Corse et seulement 30% sur le continent.



- Quelles sont les prochaines échéances pour les terminales à présent ?

- Nous sommes en phase principale d’admission jusqu’au 17 juillet. Les terminales reçoivent des propositions ou sont sur liste d’attente. Il faut bien qu'ils fassent attention parce qu'ils n'auront que 3 jours pour répondre favorablement ou non. Pour être sûr de ne pas louper la proposition, il est important de se rendre tous les jours sur la plateforme puisque Parcoursup est remis à jour chaque nuit. Depuis 15 jours, beaucoup de jeunes ayant passé le délais nous appellent. J’ai le sentiment que nous avons bien géré le confinement mais à présent il faut être très attentifs au déconfinement.

La prochaine échéance, c'est ce qu'on appelle le point d'étape du 29 juin au 1er juillet. Les élèves devront confirmer les vœux en attente, ceux qui les intéressent encore.



- Comment cela va-t-il se passer pour les élèves qui n'ont pas reçu de propositions ?

- Il faut savoir que près de 90% des élèves ont eu une proposition contre 88% l’année dernière. Pour ceux qui n'auraient rien, il reste la phase complémentaire qui débute le 22 juin. A ce moment, ils auront connaissance des places vacantes. Généralement l'offre est assez diversifiée. Il ne faut pas qu’ils baissent les bras et qu’ils n’hésitent pas à se faire accompagner par les chefs d'établissement et conseillers d'orientation. En cas de difficultés, il ne faut pas hésiter à utiliser la rubrique "contact" sur l'espace de la plateforme.