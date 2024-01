En Corse, 4 bars détériorés par des explosions depuis le début de l'année

Le Monte Cristo, un bar situé dans le quartier de Lupinu, à Bastia, a été endommagé dans la nuit de dimanche à lundi, par un "engin explosif" vers 1 h 30 du matin, a annoncé ce lundi le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.

Le 19 janvier, c'est un autre bar des quartiers sud de Bastia, U Centru, situé au Polygone, qui avait été touché. Et le 2 janvier, Le Pelican, à Montesoro, toujours dans le sud de Bastia, avait connu le même sort. Dans les trois cas, des " engins explosifs" ont été retrouvés et des enquêtes pour dégradation par moyen dangereux ont été ouvertes par le parquet qui les a confiées à la direction interdépartementale de la police nationale. Aucune revendication n'a été faite pour ces faits."Pour l'instant, il s'agit de trois enquêtes distinctes et à ce stade, aucun lien n'a été judiciairement établi entre ces trois faits", indique le procureur de Bastia.





En Corse-du-Sud, Le Manhattan à Propriano a été endommagé dans la nuit de jeudi à vendredi : "une explosion a eu lieu à l’intérieur du bar, laquelle a provoqué des dégâts considérables", a précisé le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe qui a également ouvert une enquête pour dégradation par moyen dangereux confiée à la Section de recherches de la gendarmerie. Ce bar avait été le théâtre en juin 2022 de l'assassinat de Jean-Christophe Mocchi, un chef d'entreprise proprianais de 56 ans et juge consulaire du tribunal de commerce d'Ajaccio.