En Corse, 30 215 ménages bénéficieront du chèque énergie

-Qui peut bénéficier du chèque énergie ?

-Le chèque énergie est attribué chaque année, en fonction des revenus et de la composition des ménages. Il est adressé automatiquement aux bénéficiaires sur la base des informations détenues par les services fiscaux. Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal est inférieur à 10 700€ par Unité de Consommation (UC). A noter que la valeur des UC est calculée ainsi : la première personne du ménage compte pour 1 UC, la deuxième pour 0.5 UC et les suivantes pour 0.3 UC.



- Quel en est le montant ?

-Son montant en 2020 varie entre 48€ et 277€, en fonction des revenus. Le montant moyen des chèques distribués en Corse est d’environ 150€.

-Il est possible de vérifier très simplement son éligibilité au chèque énergie et d’en connaitre le montant en se rendant directement sur le site du gouvernement :Il est d’ailleurs aussi possible de déclarer la perte ou le vol de son chèque et de demander sa ré-édition.-Chaque année, le chèque énergie est envoyé directement par les services de l’Etat au domicile des bénéficiaires. Cette année, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus, la distribution des chèques prend plus de temps que prévu initialement. Les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, ont pu être rallongés du fait de la période de confinement. De ce fait, la campagne d’envoi, qui a commencé début avril, est prolongée jusqu’à fin mai.-Tous les ans ce sont plus de plus de 30 000 chèques qui sont envoyés en Corse par les services de l’Etat.En 2020, 30 215 ménages seront bénéficiaires du chèque énergie en Corse. Cela représente une aide totale de 4,5 millions d’€.Le chèque énergie permet de payer directement auprès de ses fournisseurs tout type de factures d’énergie d’un logement et notamment ses factures d’électricité.-Il est possible de l’utiliser dès sa réception par Internet ou par courrier.Il est vivement recommandé de privilégier, lorsque cela est possible, une utilisation en ligne du chèque énergie, le délai de traitement des chèques adressés par courrier, plus long en temps normal par rapport au digital, est susceptible d’être encore allongé pendant la période de crise sanitaire. Afin de simplifier les démarches, il est possible de pré affecter son chèque pour l’année suivante. Outre la simplification des démarches, la pré-affectation permet aussi de bénéficier au plus vite de son chèque.Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, les chèques énergie 2019 dont la date de fin de validité est inscrite au 31/03/2020 sont prolongés jusqu'au 23/09/2020 inclus. C’est très important à savoir car près de 30% des cheque émis ne sont jamais encaissés. C’est pourquoi je me permets d’insister et d’inviter nos clients à bien faire la démarche de l’utiliser dès qu’il leur parvient et au besoin de vérifier leur éligibilité sur le site internet dédié.Pour répondre aux questions des clients, le gouvernement a mis en place un site internet : https://www.chequeenergie. gouv.fr/ ainsi qu’un numéro vert : 0 805 204 805 , accessible du lundi au vendredi de 8h à 20h. Les Conseillers d’EDF Corse sont également à disposition des clients via l’application EDF DOM & Corse ou au 09 69 32 25 20