En Corse 29 % des logements sont des résidences secondaires

En Corse, 72 000 habitations sont déclarées comme secondaires soit 28,8 % du parc de logements et seulement l26 640 de ces logements, appartiennent à des résidents corses, selon le dernier rapport de l'Insee publié ce lundi. "C’est trois fois plus que la moyenne de France de Province - indique le Pôle Communication de l'Insee Corse.

Dans le 34% de cas, ces logements sont plus proches de la mer que les résidences principales. Ce sont majoritairement des appartements plus petits et plus anciens que les résidences principales et leurs propriétaires sont plus âgés et plus aisés. En particulier, 37 % des résidences secondaires situées en Corse appartiennent à des résidents insulaires et les propriétaires étrangers sont peu nombreux (8 %).

Le taux de résidences secondaires apparaît comme particulièrement élevé dans les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) les plus touristiques, mais aussi dans 7 autres intercommunalités principalement situées sur la côte.

À l’inverse, dans les EPCI situés entre l’arrière-pays ajaccien et le sud bastiais, on trouve principalement des résidences secondaires à l’intérieur des terres détenues par des insulaires. Enfin, dans les deux agglomérations de l’île, le taux de résidences secondaires reste faible, même dans les quartiers les plus concernés.