En 2020, 776 accidents du travail sur les chantiers corses

Les objectifs de cette opération d’envergure à l’échelle de la Corse consistaient à vérifier que les entreprises respectent bien les règles de sécurité et les mesures sanitaires sur les chantiers, que les maîtres d’ouvrage anticipent le plus en amont possible les bonnes pratiques de prévention et que les entreprises respectent en phase de réalisation les règles de sécurité et veut orienter, le cas échéant, vers les aides possibles, y compris financières, les organismes de prévention et les services de santé au travail, pour un accompagnement de proximité des petites et moyennes entreprises insulaires.

776 accidents ont frappé l'ile en 2020. Un chiffre trop élevé selon la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui par la vaste opération de contrôles et d’accompagnement déployée sur l'ile le mois octobre dernier espère réduire durablement le nombre d'accidents du travail surtout dans le secteur du bâtiment qui recense 9 accidents graves ou mortels sur les 20 qui ont eu lieu l'année dernière sur l'ile. "La sinistralité du secteur du BTP en Corse reste particulièrement préoccupante et nécessite une forte mobilisation de l’ensemble des fédérations et des acteurs de la construction afin qu’un mouvement de fond soit engagé par le plus grand nombre d’entreprises." ont souligné les services de la DREEST lors de la présentation de l'opération "Cap sur les chantiers pour plus de sécurité", qui a eu lieu 24 novembre à Ajaccio.En effet, les contrôles qui ont été effectués régulièrement depuis 2018 ont fait constater aux services de l'inspection du travail et au service de prévention de la direction des risques professionnels de la Carsat des manquements encore trop frequents et souvent dangereux. Comme le "risque de chute en hauteur", indique le rapport de la Dreets, qui représente plus de la moitié des situations de risques exceptionnels recensés ou encore les problématiques de "stabilisation des banches" et "risque ensevelissement" qui sont peu appréhendées par les entreprises. Si des infractions répétées en matière de travail illégal et détachement ont été constatées, même dans les chantiers des entreprises "en situation reguliere" des situations inacceptables ont été relevées concernant par exemple les bases vie (sanitaires, vestiaires, WC...).Des manquements qui préoccupent la Dreets qui avec cette opération espère éduquer et sensibiliser à ces risques les jeunes apprentis en formation aux CFA, leurs tuteurs, les maîtres d’ouvrage, les gérants des entreprises et leurs employés afin "d'améliorer la sécurité sur les chantiers corses, compte tenu de la forte sinistralité enregistrée ces dernières années avec un nombre d’accidents du travail graves et mortels très au dessus des moyennes régionales et nationales." indique la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.