"Elong Abe voulait se payer quelqu’un de connu, et c’était Yvan Colonna" 

Franck Elong Abe, détenu modèle ? Les députés peinent à y croire. Et surtout, ils ne comprennent pas comment un prisonnier manifestement radicalisé a pu bénéficier d'un certain nombre de libertés. Le député de Corse-du-Sud Paul-André Colombani, le rappelle : « Le parcours carcéral de Franck Elong Abe est assez éloquent : il a pris en otage des gens, il a brûlé des cellules, il s’est laissé pousser une barbe, il refuse de parler à sa mère pour des problèmes de radicalité, il est ancré dans ses idées, et malgré cela, on lui lève son isolement, on lui permet d’être auxiliaire, on va le libérer dans quelques mois, et on lui trouve, bien évidemment, un rendez-vous à Pôle Emploi ».



« Monsieur Elong Abe est chouchouté », renchérit le député de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva, qui pointe un « deux poids, deux mesures », dans les parcours de Franck Elong Abe et Yvan Colonna. « Comment les 15 derniers mois de détention peuvent gommer 50 incidents, une prise d’otage, une attitude de sauvage en Afghanistan ? Et comment, de l’autre côté, on a un autre régime de maintien de DPS forcené qui pousse à l’excès de zèle pour Yvan Colonna ? », interroge t-il. « Le comportement d’Yvan Colonna justifiait-il le maintien de son statut de DPS ? », abonde le président du groupe UDI Jean-Christophe Lagarde. Sur ce point, Catherine Puglierini répond : « Yvan Colonna n’était pas un détenu modèle, mais ce n’était pas un détenu compliqué, même s’il avait son caractère ».