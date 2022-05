Elevage de la langouste rouge à Stella Mare : ça avance !

En mai 2021, le centre de recherche de l’Université de Corse, Stella Mare, présentait une avancée majeure sur le plan international : l’élevage de juvéniles de langouste rouge. Un an plus tard, ce lundi 16 mai, l’équipe de chercheurs corses pouvait s’enorgueillir d’avoir franchi une nouvelle étape dans ce processus. Actuellement, 5 juvéniles sont entrés dans le stade 2 du protocole qui consiste à les faire grossir dans des aquariums de leur laboratoire du centre de recherche de l'Université de Cors



Il y a un an, Stella Mare avait présenté 11 pré-juvéniles et 6 juvéniles en stade 1, mais aucun de ces derniers n’avait survécu. Depuis, 64 pré-juvéniles et 25 juvéniles grandissent dans les aquariums du centre de recherche. « Le plus dur c’était de passer le stade de la mue car c’est une étape très énergivore pour le juvénile. Les larves ont des problèmes de nutrition et mourraient souvent mais on a réussi à dépasser cette contrainte », explique Jean-Jose Filippi, docteur en biologie des organismes.





Grâce au travail des équipes de biologistes, le rendement de survie de ces larves a été multiplié par dix. Après trois mois en aquarium, les 5 juvéniles en stade 2 mesurent aujourd’hui entre 1 et 2 centimètres mais sont difficilement observables. « Ils ne sortent que la nuit, il a été très difficile de réaliser des clichés », poursuit le chercheur.