Élections à la Chambre d'agriculture de Corse : les résultats attendus ce vendredi soir

Tout le monde est affairé au dépouillement des bulletins depuis ce matin à 9h à la Préfecture de Corse, à Ajaccio. L’opération, qui consiste à compter manuellement les votes papier avant de traiter les votes électroniques, a pris du retard, et les résultats complets sont désormais attendus dans la soirée.



Deux listes sont en lice pour en lice pour remporter ces sièges. « Terra nostra », menée par Joseph Colombani et Stéphane Paquet, les présidents sortants des deux chambres d’agriculture, qui bénéficie du soutien de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Face à elle, « A l'iniziu una terra », conduite par Jean-Baptiste Arena et Paul Bianchi, recueille les soutiens de l’alliance Mossa Paisana, Via Campagnola, ainsi que de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale.



Cette élection, qui s’est déroulée tout au long du mois de janvier, porte sur l’attribution de 60 sièges répartis sur huit collèges, représentant les différents acteurs du monde agricole insulaire. Un total de 12 197 professionnels étaient appelés à voter, pour un taux de participation global de 52,36 %. Cependant, ce chiffre cache des disparités importantes entre les collèges : le collège des chefs d’exploitations et assimilés, représentant 36 sièges, a enregistré un taux de participation de près de 90 %. À l’inverse, le collège des salariés de la production agricole a vu la participation la plus faible, avec seulement 33,9 %.



Le dépouillement, qui suit un processus méticuleux, est scruté de près par les acteurs du monde agricole, pour qui cette élection détermine l’interlocuteur privilégié des autorités publiques, tant de l’État que de la collectivité de Corse, pour les questions agricoles.