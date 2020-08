Election du président du Syvadec : la Com Com Calvi-Balagne pourrait présenter un candidat

Jean-Paul-Lottier le Lundi 17 Août 2020 à 10:07

Le Syvadec : syndicat de traitement des déchets procédera le mardi 18 août à Corte à l'élection de son nouveau président. Une élection qualifiée à haut risque avec en toile de fond l'avenir des déchets en Corse. Pour l'heure, deux candidats sont en lice : Georges Gianni, maire de Lecci, 2e vice président sortant du Syvadec et Guy Armanet, maire de Santa Maria di Lota, 3e vice-président sortant du Syvadec, Une 3e personne de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, réputée pour son engagement et ses compétences pourrait venir jouer les trouble-fêtes. C'est en tout cas ce que souhaite vivement les membres de L'associu Zeru Frazu. Ce candidat pourrait être François-Marie Marchetti, adjoint au maire de Calenzana, président de la com com Calvi-Balagne

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements