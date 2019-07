Édouard Philippe en Corse : « Pas d'avancées » pour Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni

Les Nationalistes n’attendaient rien de cette première visite officielle du Premier ministre dans l’île. Rien, dans les entretiens téléphoniques entre Gilles Simeoni et Edouard Philippe, en amont du voyage, ne laissait supposer une quelconque ouverture, mais répondant à l’appel au dialogue de Matignon, ils ont, en dépit de tout, encore une fois, accepté de jouer le jeu. « La majorité territoriale est totalement disponible pour aborder l'ensemble des sujets qui sont considérés par la société corse comme essentiels… Tout cela, nous sommes prêts à en parler avec vous. La question corse n'est pas seulement une question économique, sociale, environnementale, elle est aussi une question fondamentale politique. Ce qui a fait cruellement défaut jusqu’à aujourd'hui, c’est la mise en perspective politique. Nous avons besoin d'entendre de la part du Premier ministre et du Chef de l’Etat que oui, depuis un demi siècle dans cette île, il y a eu une situation souvent malheureusement de conflit qui puise à l’histoire, au droit et à la volonté d’un petit peuple d’être reconnu dans son existence et dans ses droits… Ne pas prendre en compte cette dimension, c'est un déni de démocratie et prendre le risque cruel de l'échec pour la Corse, de l'échec pour la République, et de l'échec pour ceux qui vivent ici et qui y vivront demain. Nous espérons que vos mots sauront ouvrir des perspectives fécondes. Je reste persuadé qu'il existe un chemin qui va permettre à cette île d’avancer sur la route de l’émancipation et que ce chemin est tout à fait conciliable avec ce que dit, ce que veut et ce que pense la République », a résumé le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, dans la cour d’honneur du musée de Bastia où il a été invité à prendre la parole de manière impromptue avant l’intervention du Premier ministre. Une parole très applaudie par les élus et acteurs économiques et sociaux de Haute-Corse réunis pour l’occasion.