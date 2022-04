"Ecunumia 2030" : l'ADEC lance une concertation publique pour l'économie corse de demain

D’ores et déjà, des lignes fortes ressortent de ces consultations, pour Alex Vinciguerra : « la nécessité de renforcer une économie de production de biens et de services, l’obligation de considérer une approche par écosystèmes de filières ou de territoires, mais aussi une meilleure approche des financements publics ». Côté budget, le président de l'ADEC estime le plan à « 40 millions par an sur 2022/2030 ». Avec un financement par des programmes « acquis », comme les fonds de la Collectivité, européens ou de l’État tels que le PEI, le PTIC ou le contrat de plan État-région. « Ensuite, il y a des programmes à aller chercher comme France Relance, le plan de résilience présenté par l’État, et un travail d’optimisation d’un statut fiscal pour la Corse », ajoute t-il. Le nouveau schéma d’orientation sera proposé au vote de l’Assemblée de Corse en juin, via la révision du SRDE2I, puis soumis à l’État pour approbation. « Le document devra s'inscrire dans la philosophie du PADDUC, dont il sera la partie économique », précise Alex Vinciguerra.



Au-delà de la préparation de ce plan, l’agence a voulu revoir son organisation. « Nous sommes en train de modifier les méthodes, notamment en doublant notre budget, qui passe à 40 millions d’euros. C’est un effort de relance et un choix politique important », souligne t-il. Par ailleurs, l’ADEC a décidé d’une « organisation plus commerciale », avec un nouveau directeur, Don Pierre Alessandri. « On a désormais les moyens de faire plus, de faire fort, de faire mieux », conclut le président de l’ADEC.