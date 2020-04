"Economiquement le plus dur est devant nous" : restaurateurs et patrons de bar corses témoignent

Anthony Duriani, est gérant du "Pub Concorde" et du "Simple et Chic" sur la place Saint Nicolas à Bastia. Ce restaurateur emploi 17 personnes à temps plein. Depuis le 15 mars, ses deux restaurants sont à l'arrêt et ses employés au chômage partiel.



Cependant, le restaurateur doit toujours payer les charges fixes comme les loyers et les fournisseurs. Le restaurateur a fait les démarches nécessaires auprès des banques pour obtenir des crédits mais pour l’instant ses demandes sont restées sans réponse. " J'ai la chance d'avoir une comptabilité saine, donc j'ai pu avancer les premier mois mais l'annulation des charges serait une aubaine."



​Le restaurateur espère pouvoir ouvrir en juin "dans des conditions repensées" en désinfectant régulièrement ses établissements même si selon lui : " le risque zéro n'existe pas."

Anthony en est certain : "Cette année on travaillera deux mois dans le vide, sans gagner d'argent. On aura trois hivers, notre prochain été ça sera en 2021. Economiquement le plus dure est devant nous." Pour lui, ouvrir son restaurant n'est pas une finalité mais seulement "le début d'un combat économique à venir."