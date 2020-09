Economie : Un plan d'action pour les SCOP et les SCIC de Corse

Alain Maïssa, président de l'Union régionale des SCOP et SCIC pour la Région PACA-Corse, lui même gérants de SCOP, accompagné de son directeur régional, Serge Guintoli, et de Cyril Rodriguez, délégué des l'Union Régionale en charge des animations réseau était vendredi en Corse pour y rencontrer les gérants de SCOP et de SCIC de Corse.

Cette rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du Complexe Saint-François à Monticello. " Le but de cette visite était tout d'abord de prendre des nouvelles des coopératives de Corse qui comme tout le monde ont eu à subir de plein fouet cette crise sanitaire qui nous touche depuis le mois de Mars avec la période de confinement que l'on a connu. Paradoxalement ont constate que ces coopérative sont encore malgré tout assez solide, et c'est rassurant. - précise Alain MaÏssa - Ces entreprises coopératives ont eu un peu plis de facilité à se mobiliser. Au sein de l'Union Régionale nous avons fait de notre mieux dans les démarches à effectuer et dans les aides que nous pouvions leur apporter."





Redonner un sens au travail.

En Corse l'Union Régionale des SCOP et SCIC compte actuellement 14 adhérents. "Aujourd'hui notre projet pour la Corse est en ordre de marche, une feuille de route a été établie, nous avons un plan d'avenir, à nous de le mettre en place" - poursuit Alain Maïssa.



A noter que Jacques Olmiccia, gérant de SCOP docker de Bastia, regroupant 50 personnes, est membre du Conseil d'administration, relais de l'Union Régionale pour la Corse.