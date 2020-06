École obligatoire au 22 juin : comment va se passer le retour en classe en Corse  ?

"Dès demain [lundi 15 juin], en hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normale" a annoncé le Président de la république Emmanuel Macron ce dimanche soir lors de son allocution télévisée.



Pour cadrer les annonces présidentielles, ce lundi matin le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé un allègement du protocole sanitaire dans les établissements qui devra être amendé ce mardi mais un décret a modifiant celui du 31 mai a déjà été publié. « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. »



Depuis le début du déconfinement, le protocole sanitaire très strict imposé aux établissements scolaires ne permettait d’accueillir que 15 élèves maximum par classe en primaire. Avec cette nouvelle mesure, mise en place à partir de lundi prochain, "la limitation de 15 élèves par classe en primaire" sera donc levée. Les enfants pourront de nouveau jouer ensemble dans les espaces extérieurs ou ouverts. La récréation et la cantine pourraient être quant à elles échelonnées pour éviter un brassage trop important des élèves.



"Renouer un contact direct et civique avec l'école"



L'annonce gouvernementale a beaucoup surpris les associations de parents d'élèves ainsi que les professeurs. La plupart ne comprend pas l'utilité de remettre à l'école les enfants pour 15 jours alors que dans de nombreuses classes les conseils de classe se sont déjà tenus. " Il est important de pouvoir ritualiser cette fin d’année scolaire, de renouer un contact direct et civique avec l'école, explique Julie Benetti, rectrice de Corse. Elle reprend. L’école n'est pas seulement un lieu d’évaluation, on ne peut pas limiter l’école à la remise d’un livret scolaire. Ces deux semaines sont très importantes, nous aurions tort de ne pas saisir cette opportunité."



Préparer la rentrée de septembre



A partir de ce lundi 15 juin, toutes les écoles de Corse travailleront sur l'accueil des élèves et la mise en place des distanciations sociales d'un mètre entre chaque enfant. Ces deux semaines "test" permettront de servir de base de travail pour prévoir, au besoin, les aménagements nécessaires dans les salles pour la rentrée puisque les protocoles de distanciation assouplis pourraient être d'après la rectrice : "toujours en vigueur en septembre prochain si la situation sanitaire reste favorable."



Après des semaines de confinement et d'apprentissage à distance, les quinze prochains jours serviront également à tirer un bilan des acquis des élèves. "Il ne s'agit pas de finir le programme en 15 jours mais bien de faire le point pour préparer au mieux la remise à niveau , prendre en compte les faiblesses et le retard des élèves.", affirme la rectrice avant de reprendre, il ne faut pas regarder l’école comme une option, mais comme élément indispensable et structurant de la vie de l’enfant."