École Hôtelière Méditerranéenne d’Ajaccio : la Corse ouvre enfin son écrin dédié à l’excellence

Une journée d’inauguration structurée autour des talents des étudiants

La journée a débuté par un déjeuner officiel mettant en valeur le restaurant d’application de l’école, où les étudiants ont assuré le service et la cuisine, démontrant leur savoir-faire devant les partenaires présents. S’en est suivie un temps d’échanges privilégiés entre Thierry Marx et les jeunes inscrits dans les différentes formations : CAP, BP, Bachelor, management, cuisine, service et pâtisserie.



L’inauguration officielle, programmée de 15h00 à 16h30, a donné lieu aux discours des représentants institutionnels, avant l’allocution très attendue du chef Marx, venu transmettre un message fort : « La gastronomie, l’hôtellerie, le tourisme… c’est une absolue nécessité d’avoir des jeunes prêts à défendre les valeurs de notre patrimoine. ». La soirée s’est poursuivie par un buffet mettant en lumière les producteurs partenaires, puis un concert du groupe Eppò, venu conclure ce moment de célébration dans la convivialité. Cette première rentrée compte déjà 70 étudiants, un chiffre appelé à croître rapidement : l’objectif affiché est d’atteindre 400 apprenants dans les prochaines années.



Le directeur de la formation à la CCI, Pascal Agostini, a d’ailleurs confirmé le lancement immédiat des recrutements pour 2026, ainsi que la mise en place d’un calendrier d’événements permettant de renforcer la participation des producteurs, des professionnels et des experts à la vie de l’école : « À partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place un véritable écosystème autour de l’établissement pour en faire un acteur stratégique de la formation en Corse. » . Pour ses concepteurs, ce nouvel écrin est un joyau destiné à “porter haut les couleurs de la Corse en Méditerranée”