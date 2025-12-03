École Hôtelière Méditerranéenne d’Ajaccio : la Corse ouvre enfin son écrin dédié à l’excellence

La toute première école hôtelière de l’histoire de la Corse a été officiellement inaugurée hier au Palais des Congrès d’Ajaccio (photos Paule Santoni)
Attendue depuis des lustres, la création de la toute première école hôtelière de Corse, a été officiellement inaugurée ce jeudi 26 novembre en présence de nombreuses personnalités : Éric Jalon, préfet de Corse, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif, Jean Dominici, président de la CCI de Corse, et Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la CAPA. À leurs côtés, un invité de prestige : Thierry Marx, chef étoilé et parrain officiel de l’École Hôtelière Méditerranéenne (EHM).
Un projet emblématique porté par les forces vives de l’île Fruit d’un partenariat étroit entre la CCI de Corse, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Collectivité de Corse, l’État et la CAPA, ce projet de 2 millions d’euros incarne une volonté commune : structurer une filière de formation d’excellence au service de l’économie et du tourisme insulaire
Installée au cœur du Palais des Congrès, l’EHM offre une vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio — un symbole fort pour une école destinée à s’ouvrir sur la Méditerranée tout en valorisant les savoir-faire locaux. Les chambres consulaires, moteur du projet, ont uni leurs efforts à travers la plateforme Amparà Méditerranée, qui assurera la gestion de l’établissement. Ce binôme opérationnel, piloté par Pascal Agostini (CCI) et Philippe Désiré (CMA), a été salué pour sa détermination à mener ce chantier jusqu’au bout
Un projet emblématique porté par les forces vives de l’île Fruit d’un partenariat étroit entre la CCI de Corse, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Collectivité de Corse, l’État et la CAPA, ce projet de 2 millions d’euros incarne une volonté commune : structurer une filière de formation d’excellence au service de l’économie et du tourisme insulaire
Installée au cœur du Palais des Congrès, l’EHM offre une vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio — un symbole fort pour une école destinée à s’ouvrir sur la Méditerranée tout en valorisant les savoir-faire locaux. Les chambres consulaires, moteur du projet, ont uni leurs efforts à travers la plateforme Amparà Méditerranée, qui assurera la gestion de l’établissement. Ce binôme opérationnel, piloté par Pascal Agostini (CCI) et Philippe Désiré (CMA), a été salué pour sa détermination à mener ce chantier jusqu’au bout
Une journée d’inauguration structurée autour des talents des étudiants
La journée a débuté par un déjeuner officiel mettant en valeur le restaurant d’application de l’école, où les étudiants ont assuré le service et la cuisine, démontrant leur savoir-faire devant les partenaires présents. S’en est suivie un temps d’échanges privilégiés entre Thierry Marx et les jeunes inscrits dans les différentes formations : CAP, BP, Bachelor, management, cuisine, service et pâtisserie.
L’inauguration officielle, programmée de 15h00 à 16h30, a donné lieu aux discours des représentants institutionnels, avant l’allocution très attendue du chef Marx, venu transmettre un message fort : « La gastronomie, l’hôtellerie, le tourisme… c’est une absolue nécessité d’avoir des jeunes prêts à défendre les valeurs de notre patrimoine. ». La soirée s’est poursuivie par un buffet mettant en lumière les producteurs partenaires, puis un concert du groupe Eppò, venu conclure ce moment de célébration dans la convivialité. Cette première rentrée compte déjà 70 étudiants, un chiffre appelé à croître rapidement : l’objectif affiché est d’atteindre 400 apprenants dans les prochaines années.
Le directeur de la formation à la CCI, Pascal Agostini, a d’ailleurs confirmé le lancement immédiat des recrutements pour 2026, ainsi que la mise en place d’un calendrier d’événements permettant de renforcer la participation des producteurs, des professionnels et des experts à la vie de l’école : « À partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place un véritable écosystème autour de l’établissement pour en faire un acteur stratégique de la formation en Corse. ». Pour ses concepteurs, ce nouvel écrin est un joyau destiné à “porter haut les couleurs de la Corse en Méditerranée”
La journée a débuté par un déjeuner officiel mettant en valeur le restaurant d’application de l’école, où les étudiants ont assuré le service et la cuisine, démontrant leur savoir-faire devant les partenaires présents. S’en est suivie un temps d’échanges privilégiés entre Thierry Marx et les jeunes inscrits dans les différentes formations : CAP, BP, Bachelor, management, cuisine, service et pâtisserie.
L’inauguration officielle, programmée de 15h00 à 16h30, a donné lieu aux discours des représentants institutionnels, avant l’allocution très attendue du chef Marx, venu transmettre un message fort : « La gastronomie, l’hôtellerie, le tourisme… c’est une absolue nécessité d’avoir des jeunes prêts à défendre les valeurs de notre patrimoine. ». La soirée s’est poursuivie par un buffet mettant en lumière les producteurs partenaires, puis un concert du groupe Eppò, venu conclure ce moment de célébration dans la convivialité. Cette première rentrée compte déjà 70 étudiants, un chiffre appelé à croître rapidement : l’objectif affiché est d’atteindre 400 apprenants dans les prochaines années.
Le directeur de la formation à la CCI, Pascal Agostini, a d’ailleurs confirmé le lancement immédiat des recrutements pour 2026, ainsi que la mise en place d’un calendrier d’événements permettant de renforcer la participation des producteurs, des professionnels et des experts à la vie de l’école : « À partir d’aujourd’hui, nous allons mettre en place un véritable écosystème autour de l’établissement pour en faire un acteur stratégique de la formation en Corse. ». Pour ses concepteurs, ce nouvel écrin est un joyau destiné à “porter haut les couleurs de la Corse en Méditerranée”
-
SPL Muvitarra à Ajaccio - CGT et FO alertent sur la disparition des accords collectifs
-
Nanette Maupertuis : « Il y a urgence, tout autant qu’intérêt, à focaliser l’attention sur la Méditerranée »
-
Couverture mobile en Corse : encore des zones blanches à résorber
-
Biguglia en mode présidentielle avec Anne Fontaine
-
Stations de ski : en Corse, la neige arrive mais l’incertitude demeure