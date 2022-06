Ecol'eau : les eleves de l’école Joseph Calloni de Bastia sensibilisés à la protection de l’eau

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Centre Corse – A Rinascita et son partenaire EDF Corse ont clôturé vendredi 10 juin à l'usine hydroélectrique de Castirla le programme « Ecol’EAU » qui a permis cette année de sensibiliser près de 250 enfants de 9 établissements répartis sur l’ensemble de l’île au cycle de l’eau, à la préservation de la ressource et au rôle de l'énergie hydraulique en Corse. "Cette année ma classe de CM1 de l'école Joseph Calloni a pu participer à un projet « Ecol’Eau » grâce à l'association A Rinascita." indique Madame Tesi-Ghirlanda, institutrice à l’école Calloni ravie que ce programme se clôture par une sortie à la centrale de Castirla "avec les explications d’un agent EDF sur le fonctionnement du site et sur les mesures de sécurité mises en place pour éviter tout risque d’accident . Chaque élève est reparti avec un petit cadeau offert par la centrale : un joli carnet ainsi qu'un porte-clés. Ce fut une journée très instructive pour ma classe ; les enfants se sont montrés très intéressés. Merci pour ce beau projet !"

Une journée inoubliable pour les scolaires de la classe de CM1 de l’école Calloni qui ont terminé leur parcours annuel par la visite de l’aménagement hydroélectrique du Golo. "J’ai appris comment on fabrique de l’électricité avec de l’eau. C’est très intéressant ! Aussi, Il faut vraiment être attentif près des usines hydroélectriques parce que l’eau peut monter rapidement et il faut faire attention." explique le petit Nassim, ravi d'avoir pu découvrir grâce "au monsieur d'EDF comment faire pour être en sécurité."

Son copain Samy est aussi heureux d'avoir découvert un métier qu'il ne connaissait pas " J’ai beaucoup aimé cette sortie." lance l'enfant qui ne savait pas que cette centrale hydraulique, selon les années, assure entre 15 et 30% de la consommation électrique de l’île et représente environ 60% de la production d’énergies renouvelables en Corse.



"Elle s’appuie sur les installations d’EDF Corse qui représentent 199 mégawatts (MW) de puissance, mais aussi sur de la mini-hydraulique pour 27 MW. L’aménagement hydroélectrique du Golo qui regroupe les usines hydrauliques de Castirla, Corscia et Sovenzia amène ses 61 MW de puissance au Système Electrique Corse, tout en restituant au milieu naturel l’intégralité de l’eau turbinée. L’utilisation de l’eau est définie de manière concertée pour concilier cette production avec les besoins en eau potable et en eau agricole." détaille l'agent EDF Corse qui a animé la journée.



Le programme Ecol’EAU

La protection de l’environnement, l’eau, les milieux aquatiques et le respect de leur biodiversité sont des thématiques

privilégiées pour le CPIE Centre Corse - A Rinascita (CPIE). S’associant à EDF Corse dans le cadre d’une convention de partenariat et à l’Office de l’Environnement de la Corse, autre partenaire de l’association, le CPIE diffuse depuis 2010 le programme Ecol’EAU sur une année scolaire afin de sensibiliser les plus jeunes à la nécessaire préservation de l’eau, et notamment de leur permettre de découvrir son utilisation pour la production d’électricité sur les aménagements hydroélectriques d’EDF Corse du Golo, du Fium'Orbu et du Rizzanese. Le volet Sûreté Hydraulique est également abordé avec le rappel des consignes de sécurité à respecter aux abords des cours d’eau en présence de barrages et d’usines hydroélectriques.



Chaque année, ce sont entre 10 et 12 classes situées dans les vallées ou à proximité des vallées du Golo, du

Fium'Orbu et du Rizzanese, qui bénéficient du programme Ecol’Eau, Pour chacune des classes participantes,

l’équipe pédagogique du CPIE dispense quatre séances éducatives d'une demi-journée en classe et une visite de

terrain sur des sites et infrastructures hydrauliques exploités par EDF Corse dans les vallées hydrauliques

concernées, dans le respect des prescriptions fixées par EDF Corse en matière d'organisation des visites et de

sécurité sur les sites visités. Déjà près de 5 000 élèves ont pu bénéficier de ce programme depuis sa création

en 2010.



Fruit d’un travail collaboratif entre les deux partenaires, un carnet de terrain ludique et pédagogique est remis à tous

les élèves du programme à l’issue de chaque visite d’un site hydroélectrique EDF Corse pour compléter leur

sensibilisation au cycle de l’eau, à la préservation de la ressource et au rôle de l'énergie hydraulique en Corse.