Eau et assainissement en Alta Rocca : le rôle central de la société Muse

- Jean-Marie Balesi, comment est venue l'idée de cette création ?

- J’ai souhaité répondre de manière efficace aux problématiques liées à l’eau et à l’assainissement dans les communes de l’Alta Rocca. Cette initiative m’a permis de créer quatre emplois à temps plein, dont un poste de responsable occupé par ma fille, Julie. À ce jour, nous collaborons contractuellement avec neuf communes de l’Alta Rocca, ainsi qu’avec la Communauté de Communes Sartenais Valincu Taravu depuis 2024.





- À quels besoins répond-elle ?

- Il est rare de voir une entreprise générer de l’emploi en milieu rural, ce qui rend notre démarche d’autant plus significative. Il me semble important de souligner que les retombées économiques bénéficient intégralement au territoire. Par ailleurs, nous privilégions, autant que possible, des prestataires implantés localement, renforçant ainsi le tissu économique de la région.





- On est loin des grands groupes internationaux, c'est une structure à taille humaine plus proche des utilisateurs et des collectivités ?

- La SARL MUSE bénéficie d’un ancrage local lui permettant d’intervenir rapidement en cas d’urgence. Sa taille humaine favorise un dialogue quotidien fluide avec les interlocuteurs des mairies — qu’il s’agisse de questions diverses, de signalements de dysfonctionnements, de demandes d’évolution ou de dépannage. Cette relation de proximité, fondée sur la confiance, s’est construite et renforcée au fil du temps.





- Quel est son secteur d'activité ?

- Originaire de San Gavino di Carbini, j’ai toujours été animé par le désir de contribuer activement à la vitalité de mon village. Travailler autour de la thématique de l’eau m’est apparu comme une évidence : essentielle à la vie, l’eau transcende les frontières administratives et ne connaît ni saison ni interruption. C’est une problématique universelle, permanente, et profondément ancrée dans les réalités du territoire, offrant ainsi un moyen concret et durable de s’impliquer au service de la communauté.



- Comment envisagez-vous son développement ?

- Il y a de réelles possibilités de développement dans les années à venir, il faudra pour cela être compétent, réactif, compétitif, et avoir une écoute auprès des institutions concernées.



- Quels sont aujourd'hui les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement ?

- Ils sont très importants, économiquement parlant, tant au niveau des administrés, des agriculteurs, des communes, et de la CDC qui a un rôle primordial sur ces enjeux.





- Et comment se projeter dans un futur pas si lointain que cela ?

- Je pense que la prise de conscience des enjeux est à ce jour effective, il faudrait, me semble-t-il, passer à l’étape suivante : peut-être par la mise en place d’une commission dédiée, ouverte aux différentes personnes compétentes et intéressées en la matière. De plus, il me semble judicieux de me concentrer sur les ressources et les ressources nouvelles plutôt que sur les besoins actuels, qu’il faut évidemment prendre en compte.



* La réception s'est déroulée en présence du président de l'ADEC Gilles Giovannangeli, des maires de Zonza Nicolas Cucchi, de Levie Alexandre de Lanfranchi, de Sorbollano, Alain Martinelli, d'Aullène Pierre Castellani, ainsi que de Solaro Guy Moulin-Paoli, de Mela Albert Mondoloni et Loreto Jean-Pierre Arrii, du conseiller territorial Jean-Paul Panzani et de représentants de la Communauté de Communes Sartenais Valincu Taravu,