EN IMAGES. Semaine sainte : À Bastia, prêtres et fidèles unis autour du cardinal pour la messe chrismale

Autre moment fort : le renouvellement des promesses sacerdotales. En présence du cardinal, les prêtres du diocèse ont réaffirmé publiquement leur engagement au service de l’Église et des fidèles. Un geste d’unité et de fidélité qui illustre le lien fort entre l’évêque et ses prêtres, mais aussi la communion de toute l’Église de Corse.

Dans son homélie, le cardinal François Bustillo a rappelé la mission de l’Église dans un monde en mutation, soulignant l’importance d’une foi incarnée, attentive aux plus fragiles, et fidèle à l’esprit de l’Évangile. La Messe chrismale, a-t-il dit, est un moment de « cohésion et de renouveau » pour l’ensemble du diocèse.