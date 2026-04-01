EN IMAGES - Relique de Jean-Paul II : église Santa Lucia comble pour la cérémonie présidée par le cardinal Bustillo

(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)
La célébration, présidée par le cardinal François Bustillo, s’est déroulée devant une assistance nombreuse, l’édifice affichant complet pour l’occasion. Fidèles, membres de la confrérie Santa Croce et des conféries invitées et habitants de la commune se sont rassemblés pour cet événement à la fois spirituel et patrimonial.
Au cours de la cérémonie, la relique a été présentée et mise à la vénération des fidèles, dans une atmosphère de recueillement. Ce moment a également été l’occasion de rappeler l’attachement de la communauté à la figure de Jean-Paul II et à son héritage.
Parmi les personnalités présentes figurait notamment le maire de la commune, Michel Rossi, aux côtés d’élus locaux et de représentants associatifs.
Cette célébration s’inscrit dans la continuité des traditions confraternelles insulaires, où foi, mémoire et engagement collectif restent étroitement liés.
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