EN IMAGES. Malgré la pluie, Corte a célébré avec ferveur la tradition du Jeudi Saint

Les fortes pluies qui ont rythmé la journée de jeudi ont cessé en début de soirée, laissant place à un crachin et à un vent froid, permettant ainsi le bon déroulement de la traditionnelle procession du Jeudi Saint.



Autrefois, les fidèles se retrouvaient également dans l’après-midi en l’église de l’Annonciation pour la messe des Ténèbres et la messe de la Cène du Seigneur, avec le rituel du lavement des pieds. Aujourd'hui, seule cette dernière cérémonie est encore célébrée. Les anciens se souviennent que la messe des Ténèbres constituait un temps fort de la Semaine Sainte : rassemblés autour d’un immense chandelier portant quinze cierges, les fidèles récitaient des psaumes, et les cierges étaient éteints un à un. L'extinction du dernier cierge donnait lieu à un immense vacarme, entre crécelles et cris de « fora satanassu », pour symboliquement chasser le diable.