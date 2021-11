EN IMAGES - Les vestiges de deux bâtiments de la période romaine découvertes à Penta-di-Casinca

Tout l’intérêt des archéologues se porte sur les deux caniveaux liés à cette structure. Servaient-ils à apporter l’eau puis à l’évacuer dans le cadre d’une utilisation thermale ? « La gestion de l’eau est surprenante. Elle atteste de l’attention portée à l’eau et du niveau de vie de la population », confie Manon Marsy. D’autant que les deux caniveaux sont liés à un troisième, plus large et plus récent traversant tout le site de fouilles et séparant les deux bâtiments. Ses parois sont composées de briques et la couverture de dalles de schistes contrairement aux deux premiers faits de briques et de tuiles.