EN IMAGES - "Le village préféré des Français" : Stéphane Bern en tournage à Lumiu

À l’occasion de la 12e édition de l’émission "Le village Préféré des Français" de Stéphane Bern qui sera diffusée sur France 3, c’est à Lumiu que la production a fait escale ce vendredi 14 avril. " Lumiu fait partie des villages préférés des Français. Dans chaque émission, parmi les 14 sélectionnés, je vais présenter 5 ou 6 villages. Et puis ça faisait longtemps que je n’étais pas venu en Corse, c’était l’occasion", explique Stéphane Bern.



"J’adore la Corse. C’est l’île de Beauté, même si à force de le dire, tout le monde le sait. Mais ce que j’aime avec la Corse et les Corses c’est qu’ils ont une véritable authenticité. Un caractère fort et une identité culturelle. Je trouve que c’est bien d’assumer ce que l’on est et de revendiquer son identité, ses origines et ses traditions. Les Corses sont fiers d’être corses" précise l’animateur qui souhaite faire découvrir l'authenticité corse dans son émission.





Dans chaque village, un guide présente les lieux. Pour Lumiu, Maxime Vuillamier, adjoint au maire en charge du patrimoine et de la culture. " Ici Maxime Vuillamier va me montrer tout ce qu’il a envie de me montrer. Le patrimoine bâti, l’historique naturel, la beauté des lieux et l’authenticité à travers les habitants qui nous ont préparé des surprises" continue Stéphane Bern.



Sur place, au cœur du village à la Rimessa, la confrérie du Fiadone l’a ainsi reçu pour lui faire découvrir cette spécialité culinaire nustrale bien connue de tous en Corse et des amoureux de l’île. Et qui est si bien représentée à Lumiu, car il y a quelques jours, les meilleurs Fiadone y a été élu. Un prix remporté par la lumiaccia Christelle Aurenty. "Un village ce n’est pas seulement ce qui est construit, c’est aussi l’authenticité, la vie des gens c’est ça aussi ce que l’on a envie de montrer" ajoute-t-il.



La halte à Lumio a aussi été l'occasion pour rencontrer le groupe emblématique de Balagne, A Filetta.



Lors de la dernière édition, le village de Pinu, 13e au classement, représentait la Corse. "Je ne suis jamais au courant du nom du vainqueur avant le jour de la finale, car je ne sais pas garder un secret. J’aurais tendance à le révéler… J’aimerais que la Corse gagne, il faudrait que les Corses se mobilisent pour voter. Mais parmi mes amis corses, on me dit souvent " non non, car on ne veut surtout pas qu’il y ait trop de monde", souligne-t-il.





Accompagnés par le maire Etienne Suzzoni, Maxime Vuillamier et Stéphane Bern ont ainsi visité quelques lieux emblématiques du village. "Lumiu représente la Corse et ne représente pas uniquement Lumiu. C’est surtout la Région qui va être mise en avant. Nous sommes ravis de la représenter, car nous sommes une commune dynamique. Nous pouvons montrer de quoi nous sommes capables, de montrer ce qui existe ici dans tous les domaines, le naturel, le patrimonial et le culturel. Participer à cette émission ne veut pas dire offrir Lumiu, mais veut plutôt dire le partager" explique Maxime Vuillamier.



Une visite au Marcassu

Dans l’après-midi, Stéphane Bern a souhaité rendre visite aux dynamiques sœurs du Rosier de l’Annonciation, habitantes du couvent de Marcassu, édifice qui avait été sélectionné par l'animateur pour la 4e édition de la Mission Patrimoine en 2021. "Cela me permet de visiter régulièrement les sites de la Mission Patrimoine et de voir tout ce que l’on a pu sauver. Pour rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour que je choisisse ce lieu et voir ce que l’on a fait de l’argent du loto du patrimoine. J’ai des comptes à rendre à ceux qui ont joué et donné de l’argent. C’est important!" c onclut Stéphane Bern.