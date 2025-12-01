EN IMAGES - Le 11-Novembre à San Martinu-di-Lota

Deux jours plus tôt, le dimanche 9 novembre, un repas nustrale avait réuni habitants et amis sur la place de l’église, prolongeant déjà l’esprit de convivialité propre à cette fête.

Ce mardi après-midi, après un moment de partage et d’amitié « Chez Henri », où les participants ont pu échanger souvenirs et anecdotes. c'est sous un soleil généreux, que s'est ébranlée la traditionnelle procession.

Elle a rassemblé les fidèles dans les rues du village. La statue de San Martinu, saint patron de la commune, a été portée autour de l’église paroissiale, selon la coutume, et aux quatre coins du village par les confrères de a Cunfraterna-Santa-Croce-di-San-Martinu, plusieurs confréries de la microrégion ont, également, participé à la célébration religieuse, donnant, au-delà de la messe de la matinée, à la cérémonie, présidée par père Paolo, une intensité et une ferveur toutes particulières.



Autrefois, rappellent les anciens, les sanmartinaghji avaient pour habitude d’aller « spigulà » le vin nouveau. Dans la vallée de Lota, on raconte encore qu’à la Saint-Martin, les goûteurs du vinu novu regagnaient souvent leurs pénates avec quelque peine, tant la fête était joyeuse et le vin généreux…

Mais ça, c'était avant…