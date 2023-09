EN IMAGES - Lavasina célèbre la Nativité de la Vierge

Chaque année, le 8 septembre, la Corse célèbre la Nativité de la Vierge Marie. Plusieurs processions et messes ont eu lieu ce jeudi au quatre coins de l'ile mais c'est la veille, à Lavasina, que les fidèles se sont rassemblés en masse pour la traditionnelle procession aux flambeaux qui a rassemblé environ 3000 personnes, suivie d'une messe solennelle présidée par le cardinal Bustillo.



L'événement a débuté par le traditionnel pèlerinage à pied de Bastia à Lavasina, attirant plusieurs centaines de dévots déterminés à rejoindre la procession. Cette marche, empreinte de dévotion, symbolise le voyage spirituel des fidèles à la recherche de la grâce de la Vierge Marie, comme l'a souligné le cardinal Bustillo lors de son homélie. Il a rappelé l'importance cruciale de vénérer la Vierge Marie, proclamée reine de l'île en 1735, et a souligné la place centrale qu'elle occupe dans la foi des Corses, insistant sur l'impératif de lui rendre hommage chaque année à cette date sacrée.

"C'est un moment exceptionnel pour notre communauté. Chaque année, nous marchons ensemble pour montrer notre amour et notre respect envers la Vierge Marie. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations, et je suis fière d'en faire partie." affirme Maria, une Bastiaise de 77 ans, qui a parcouru les 8 kilomètres qui séparent Bastia du sanctuaire marial en compagnie de ses amies.



Isabella, en vacances en Corse, a également exprimé son émotion : "C'est ma première fois à Lavasina pour la procession, et je suis profondément touchée par la ferveur qui règne ici. Les flambeaux, les chants religieux, tout cela crée une atmosphère unique et sacrée. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de participer à cette célébration spéciale."