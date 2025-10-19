EN IMAGES- L'AC Ajaccio en R2 : plus de 300 supporters ont pris la mer pour Bonifacio
La rédaction le Dimanche 19 Octobre 2025 à 10:51
Au terme de mille et une vicissitudes qui l'ont vu passer de Ligue 2BKT au championnat de régional 2, l'ACA reprend le chemin de la compétition ce dimanche à 15 heures sur le stade Antoine-Tassitro à Bonifacio. Ce nouveau départ à l'un des échelons le plus bas du football ne se fera pas dans la discrétion. Plus de 300 supporters des Acéistes ont pris en effet la mer ce dimanche matin à bord de navettes de la Nave Va à destination de … Bonifacio pour encourager l'ACA dans la cité des Falaises face à la JSB locale à l'occasion de ce retour au… football.
(Photos Paule Santoni)