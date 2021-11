EN IMAGES - Joël-Patrick Terry est le nouveau patron des policiers de Haute-Corse

Après avoir quitté Gap pour Bastia , le commissaire Joël-Patrick Terry a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Haute-Corse, ce vendredi 19 novembre, à l’hôtel de police en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, dont le préfet du département François Ravier, le directeur central adjoint de la Sécurité publique, Christian Hirsoil, et le directeur zonal de la sécurité publique Philippe Tireloque.



Classe 1969, après avoir obtenu le concours de commissaire en 2007, le nouveau patron des policiers de Haute-Corse, a enchaîne les postes à responsabilités en sécurité publique. D’abord en région parisienne, puis en Guyane, en Isère, jusqu'aux Hautes-Alpes où aux commandes de la DDSP il a été décrit par le procureur de la République de Gap, comme "un grand flic, doté d’un sens exceptionnel du service public".



Une double mission

La lutte contre les violences intra familiales, la lutte contre les stupéfiants et celle contre les infractions routières, sont des dossiers prioritaires sur lesquels Joël-Patrick Terry veut axer son action à Bastia . "J'arrive ici avec un état d'esprit très ouvert et une double mission. En interne il s'agit de récréer le lien entre les 220 fonctionnaires du département, de poursuivre ce qu'il existait déjà et d'assurer le bon fonctionnement des services pour répondre aux attente légitimes de nos administrés." indique le commissaire divisionnaire qui a assuré les personnels et les autorités judiciaires et locales de sa volonté d’être à leur écoute afin de relever collectivement, et avec efficacité, les objectifs fixés par le gouvernement en matière de sécurité publique.