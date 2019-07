EN IMAGES. Festi Lumi : Bonifacio, vêtu d'art et de lumière pour ce 6eme festival

Il faut lever les yeux vers le ciel pour prendre la mesure des vêtement de lumière qui pour cette 6ème édition de Festi Lumi, parent les bâtiments de Bonifacio de mille et un éclats.



Un jeune empalé de Caravage vient mourir face au bastion dans un fracas sonore et lumineux et rapidement c’est le visage doux et juvénile d’une innocente demoiselle cernée de fleurs qui le remplace. Peinture classique et formes abstraites donnent aux vielles pierres calcaires de Bonifacio, l’espace d’un week-end un relief bien différent.







Au croisement du Stradun c’est un spectacle de rue qui réunit une foule compacte.







Festi Lumi remporte cette année encore un vif succès, les ruelles pleines de vie où se croisent les visiteurs sont des scènes animées aux spectacles sans cesse changeant.







Prouesse technique







SI de nombreux artistes participent à l’organisation de Festi Lumi, pour cette édition c’est Regis Clouzet fondateur de l’agence lumière qui a tenu un rôle prépondérant dans la réalisation de ce rendez-vous artistique.







Regis Clouzet en 2015, avait avec son équipe remporté le concours pour la mise en valeur de la citadelle de Bonifacio et depuis une lumière douce et progressive accompagne la citadelle du crépuscule à la nuit profonde. « La réalisation principale, face au bastion est certainement l’une des plus grande présentée en Europe » explique Régis Clouzet au côté de Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio.







Plus que des projections aux tailles démesurées, offertes aux regards Festi Lumi veut permettre aux spectateurs de devenir l’espace des quelques instant créateur. Ainsi, passé de quelques pas le Jardin des vestiges c’est sur la totalité d’un immeuble que sur fond noir, les messages des anonymes invités à écrire sur une page web apparaissent. Une foule de cœurs gravés d’initiales donnent aux promeneurs la possibilité de rentrer dans Festi Lumi.







Un dédale de surprises







Les rues sinueuses et piétonnes de Bonifacio se prêtent parfaitement au jeu et recèlent pour ce festival de nombreuses surprises, le patrimoine est mis en valeur de façon surprenante et partout où le regard se pose, des couleurs, des lumières ou des mises en scènes fixe le regard et occupe toute l’attention.



Sous des arches, une boule noire prisonnière de fumée et éclairée par l’arrière donne l’impression d’être sous l’eau. Plus loin ce sont des mannequins lumineux aux formes humaines, immobiles au centre d’une foule ondulante qui intrigue et interroge le visiteur.



Jouer avec les sens, donner à voir autrement, et offrir aux lieux une beauté supplémentaire si le défi était celui-là, il est alors pour cette 6 ème édition largement remporté.