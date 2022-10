EN IMAGES - Des bières éphémères et de la musique pour le 1er Bastia beer festival

« Aujourd’hui on va rester jusqu’à la fin, on va finir les fûts, rigole Aurélie, 34 ans, amatrice de bière. C’est bien qu’ils organisent le festival, on n’a rien ici à Bastia. » Comme un millier d’autres personnes, elle est venue au Festival de la bière pour découvrir de nouvelles brasseries et passer un bon moment avec ses amis.



Depuis 10 heures de ce premier jour d’octobre, une partie de la place Saint-Nicolas est remplie de stands de bière et de nourriture. Pietra, Ribella, Corsina, des brasseries Corses, mais aussi sardes, basques, irlandaises, ukrainiennes et américaines se sont donnés rendez-vous, à Bastia, le temps d'un weekend pour un moment d'échange et de partage.