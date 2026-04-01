EN IMAGES - Corte : le carnaval fait le plein de fantaisie et de merveilleux

« Si la parade promet d’être belle, en revanche, nous craignions le manque de chars pour cette nouvelle édition du carnaval de Corte », lançait la présidente de la Fédération des Associations des Commerçants et Artisans de Corte, Catalì Acquaviva, en début de semaine. Des craintes vite levées et dissipées grâce à l’inventivité des carnavaliers regroupés sur le parking du Cosec municipal. « Ce fut la surprise du jour », s’enthousiasmait Catalì Acquaviva, « nous ne nous attendions pas à voir surgir l’apprêt grandiose de 14 chars, camions, quads, entamant la parade dans les rues de la ville avec un investissement extraordinaire de la population avec les Cortenais s’étant autant mobilisés pour cette édition 2026 du carnaval de Corte ».





Parti sur le coup de 14 heures du Cosec, les carnavaliers se retrouvaient devant le lycée pour débuter la parade en direction du cours Paoli déjà noir de monde. Une foule dense, compacte, massée sur l’artère principale de la ville, attendait avec impatience que le cortège arrive pour participer à la fête, ses fêtards, sur le rythme endiablé, et des indémodables percussionnistes de la Batucada, Samba’Ava di Corti, invitant Rio à se joindre aux pas de danse endiablé et caliente de ses sublimes danseuses, aux costumes de toute beauté ! Toutes et tous donnaient le ton, faisant grand accueil à la fanfare bretonne ainsi qu’à la participation de l’école du cirque de Porto-Vecchio parmi un public ravi qui n’hésitait pas à participer aux danses.





Les Cortenaises et les Cortenais se sont donc mobilisés nombreux pour cette édition 2026 du carnaval de Corte Preuve en est, dirons-nous, que ce genre de manifestation participe à la vitalité de la ville et aura mis un peu de baume au cœur de chacun qui garde en mémoire l’annulation du carnaval de l’an passé après le drame affreux vécu par la population suite à l’assassinat de la jeune Chloé Aldrovandi. Mais la jeune fille n’était pas oubliée puisque parmi tous les autres chars nous introduisant dans un univers parallèle, un char avait été tout particulièrement décoré en son nom, en son honneur, avec son portrait trônant sur la profusion d’un vrai jardin de fleurs géantes et multicolores qui, de notre point-de-vue de rédacteurs, nous faisait plonger de manière assez réaliste dans l’univers onirique de l’œuvre fantastique de l’autrice Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Oui, dans cet univers dédié au rêve, à l’imaginaire, à la joie, à la vie, notre inoubliable Chloé incarnait très bien le rôle du personnage éponyme, Alice, personnage central curieuse, son sourire émerveillé trônant avec douceur et majesté auprès de son binôme, le Lapin blanc pressé de l’histoire, l’entraînant dans le terrier de la foule des carnavaliers car, petits et grands peuvent intégrer ce conte philosophique apportant autant de magies que de fantaisie. « Une délicate attention », aura dit la chère maman de Chloé, touchée par ce cortège de carnavaliers ayant entraîné dans son tourbillon de fête, «sa Princesse paillettes », comme elle ne cessera jamais de l’appeler : « Un grand merci à toutes et tous pour cette pensée à notre Chloé qui est, elle aussi, de la fête… »





Après la parade sur le cours et la traditionnelle bataille de confettis, le public, cette nombreuse cohorte d’étranges personnages haut en couleur, de créatures sublimes de beauté, d’originalité, d’excentricité aussi n’ayant pas démérité, se rendait sur l’esplanade du parking Tuffelli pour assister au concert du groupe cortenais I Pignotti, qui venait donc clôturer ces deux journées festives…

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi

