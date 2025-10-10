EN IMAGES - Bastia lance la 13e édition de son Salon du chocolat et des délices de Corse

C’est un rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs de douceurs et les curieux venus en famille : le 13e Salon du chocolat et des délices de Corse a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 10 octobre à Bastia. L’inauguration s’est déroulée en présence du maire Pierre Savelli, du président du salon Paul Pierinelli, et de la marraine de cette édition 2025, la pâtissière et animatrice Chiara Serpaggi. Cette dernière a salué un événement « de partage et de gourmandise », organisé sur une terre qu’elle considère comme son « île de cœur ». « Sincèrement, c'est assez inespéré d’être la marraine de cette édition. Je suis très fière. Me dire que je représente ce Salon du chocolat, c'est une vraie opportunité », confie-t-elle.





Présente dès les premières heures de la journée, Chiara Serpaggi a tenu à aller à la rencontre des exposants. « C’est la première chose que j’ai faite ce matin : visiter les stands, découvrir leur travail, et évidemment rencontrer les gens avec qui j'échange sur les réseaux sociaux depuis parfois même des années… C'est une vraie aubaine », raconte-t-elle. « C’est un vrai plaisir et une vraie fierté de me trouver ici. Parfois je me dis que j’ai vraiment de la chance de rencontrer des gens qui me disent qu’ils me suivent depuis des années, c’est assez inespéré. »



Pour le président du salon, Paul Pierinelli, cette 13e édition marque une nouvelle étape dans le développement de l’événement. « La première année, on nous a pris pour des fous… Mais j’avais dit qu’on allait partir pour 20 ans », sourit-il. Aujourd’hui, le salon attire bien au-delà des frontières de Bastia. « On accueille des artisans corses, du continent et de l’étranger. Et la venue de personnalités comme Chiara donne encore plus de visibilité à notre travail. Elles attirent du monde, créent du lien avec le public… C’est une belle reconnaissance. »

