EN IMAGES - Bastia : Gros succès pour la Fête du sport

Organisée par la Communauté d’Agglomération de Bastia, cette manifestation, désormais incontournable, a fait village plein ce dimanche 18 septembre. Alors qu’elle devait se dérouler sur 1 jour et demi, le Libeccio a contrarié les plans des organisateurs et leur a fait annuler la 1ère journée de samedi.



Las, sous un beau soleil, le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo a officiellement ouvert le village le dimanche matin en présence de nombreuses personnalités : Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de HC, Gilles Simoni, président du Conseil Exécutif de Corse, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et du sport, Pierre Savelli, maire de Bastia, la marraine de cette édition, Manon Venturi, championne de France et vice-championne d’ Europe de Natation artistique, le parrain Lucas Vallicioni, champion du Monde de cette même discipline et Nicolas Atre, le fils de Jacques Zimako, ancien joueur du SECB et à qui la CAB rendait hommage à l’occasion de cette fête.



Le village des sports regroupait une centaine d’associations et clubs sportifs qui tout au long de la journée, de 10h à 18h, ont pu proposer démonstrations, initiations et documentation : Danse, sports collectifs, sports individuels, sports cérébraux …



Le public a répondu présent se pressant autour des stands et de la scène. L’occasion de choisir sa discipline pour la saison 2022/2023.