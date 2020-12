EN IMAGES - Arena-Vescovato : contrôles préventifs des forces de l'ordre avant le réveillon de Noël

Alors que le couvre-feu pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est en vigueur, la nuit de Noël du 24 au 25 décembre fait office d’exception. Tout le monde pourra donc se déplacer pour rejoindre ses proches afin de réveillonner et cela sans restriction d’heures ni avoir besoin d’une attestation de déplacement dérogatoire rendant ainsi possible les déplacements nocturnes suivant le réveillon.



Malgré la parenthèse festive accordée par le gouvernement, les forces de l’ordre ont effectué des contrôles préventifs car la sécurité routière ne doit être sacrifiée en aucun cas et à aucun moment. Pour cela, des barrages routiers ont été mis en place à Arena, Corte, Saint-Florent, Ponte-Leccia, en Balagne et sur la plaine orientale aux alentours de 16 heures. Le but étant de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la conduite après consommation d’alcool, notamment lors des festivités de fin d’année.



Une opération à dominante préventive

Selon le capitaine Mickaël Bonsens, commandant l'escadron départemental de la sécurité routière de la gendarmerie de Haute-Corse : « l’action à une visée préventive. Nous voulons rappeler aux automobilistes que celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas ».

Pour ce faire, une douzaine de gendarmes étaient présents dès 15 heures ce jeudi 24 décembre aux abords du rond-point d'Arena-Vescovato pour rappeler à la population que malgré le caractère exceptionnel de cette veillée de Noël, le relâchement autorisé dans le cadre du couvre-feu national ne doit pas être la soupape de décompression qui permettra tous les excès.

Pour le colonel Lemonnier, commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le message est simple : « nous voulons que tout le monde rentre chez soi sain et sauf ».

En 2019, l’alcool au volant a en partie été responsable de quatre des 21 accidents mortels survenus sur les routes de l’île.



Une distribution d’éthylotests

Tous les automobilistes contrôlés se sont vu remettre deux éthylotests offerts par la préfecture de Haute-Corse : le premier pour les jeunes conducteurs qui ne doivent pas dépasser les 0,10 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré et un autre pour les conducteurs qui ne sont plus en permis probatoire et qui voient leur limite repoussée à 0,25 milligrammes d’alcool par litre de sang expiré. En plus du contrôle des papiers, les gendarmes ont délivré un message de sensibilisation avec le renfort de l’association « Adrien Lippini, un vélo, une vie » dont la présidente Françoise Lippini était sur place.



Des contrôles tout au long de la nuit

Les gendarmes seront présents sur les routes de Haute-Corse pour veiller à ce que la consigne soit bien respectée. Des barrages filtrants seront organisés tout au long de la nuit pour verbaliser les conducteurs ayant bu le verre de trop.