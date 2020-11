EN IMAGES - Ajaccio : de nombreux contrôles de police pour les attestations de déplacement

Automobilistes, cyclistes et piétons. Ce 11 novembre 2020 personne n’a échappé aux contrôles des attestations lors des opérations organisées par la préfecture de la Corse-du-Sud.

Alors que Gérald Darmanin demande un renforcement des contrôles pour veiller au respect du confinement, à Ajaccio ce mercredi, c'est le préfet Pascale Lelarge qui a supervisé une vaste opération qui a démarré en début d'après-midi à la Parata pour se terminer, la nuit tombée, sur la commune de Porticcio.

Dans la matinée c'était à la plage du Ricanto que les premières contrôles ont eu lieu.







Un confinement different

La préfecture de la Corse du Sudprécise que les opérations de contrôle des attestations ne peuvent pas être les même que lors du premier confinement : en semaine les gens travaillent et les écoles sont ouvertes et il serait impossible pour les forces de l'ordre de faire des barrages pour contrôler véhicules et piétons.

Cependant ce reconfinement " plus souple" ne doit pas rimer avec relâchement : la préfecture rappelle que les sorties sont autorisées dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile et pour une durée maximale d’une heure, dans le respect des gestes barrières et en évitant tout rassemblement et qu'il est également obligatoire de se munir d’une attestation de déplacement.





Ce qui est autorisé

Les espaces naturels – y compris les plages - sont ouverts au public. La baignade est autorisée mais la pratique des loisirs nautiques et de plaisance (kite-surf, planche à voile, kayak, paddle, plongée en apnée, plongée bouteille en loisir, etc.) est interdite.



e sport et l’activité physique individuels dans les espaces ouverts sont autorisés, dans le respect du principe 1km/1h.

Les activités physiques en groupe sont interdites.

Seuls les sportifs professionnels de haut niveau peuvent bénéficier d’une dérogation pour pratiquer leur activité au-delà d’une heure et d’un kilomètre.