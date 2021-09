EN IMAGES - A Pancheraccia, a Madonna célébrée avec ferveur

La rédaction le Mercredi 8 Septembre 2021 à 09:29

Il est de tradition que la fête de la Nativité de la Vierge Marie soit célébrée avec une ferveur particulière à Pancheraccia ou A Madonna est est apparue au 18 ème siècle à une petite fille égarée dans le bois. Depuis ce jour, ce village est devenu un lieu de pèlerinage en Corse où Marie y est célébrée les 7 et 8 septembre. cette année encore, malgré la crise sanitaire, la tradition a été respectée et ce mardi fidèles et pèlerins sont venus en nombre pour assister à la procession de femmes qui portent la statue de l'église paroissiale jusqu'à la chapelle et à la messe célébrée cette année, pour la première fois, par le Père Olivier Culioli curé de Corte et le père Emmanuel, curé de la paroisse.

Après l'office, comme le veut la tradition, les fidèles ont pris l'eau miraculeuse de la source que la Vierge Marie a fait jaillir et autour de laquelle les villageois ont construit le sanctuaire.



Les célébrations se poursuivent ce mercredi avec une messe à 15h30 toujours célébrée en extérieur.