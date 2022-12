EN IMAGES - A Lisula, les pompiers ont célébré leur Sainte-Barbe

Ce dimanche 4 décembre, Sainte-Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers a été honorée à Lisula par les hommes et femmes engagés ainsi que de nombreux fidèles réunis dans un premier temps en l’église de l’Immaculée Conception, pour assister à une messe officiée par Monseigneur François-Xavier Bustillo, évêque de Corse, l'abbé Vincent-WieslawSzczawinski et le diacre Thierry Delpiero.



"Sainte-Barbe, femme du 3e siècle. Son père l’avait promise à un homme, mais c’est un mariage qu’elle refuse en lui tenant tête, elle sera recluse puis décapitée par son père. C’était une femme solide et libre. Elle est la sainte patronne des pompiers, car elle symbolise la force. Elle a été proposée comme modèle à ceux qui sauvent les vies" explique Monseigneur Bustillo. En fin de matinée, après la procession dans les rues de la ville, le cortège s’est dirigé sur la place du monument aux morts afin de récompenser les sapeurs-pompiers pour toutes leurs années d’engagement. Des décorations de bronze pour 10 ans d’ancienneté, argent pour 20 ans, or pour 30 ans et grand or pour 40 ans.



Une cérémonie placée sous l’autorité du colonel Pierre Pieri, chef de corps départemental. "La sainte Barbe est célébrée dans toute la France. Mais ici en Corse, nous sommes peut-être un peu plus religieux que sur le continent. C’est un événement majeur chez les sapeurs-pompiers. Aujourd’hui c’est une célébration départementale. Nous en avons profité pour faire la passation de commandement au centre de Lisula. Un hommage a été également rendu aux sapeurs-pompiers disparus, morts en intervention et ceux décédés au cours de l’année, même en dehors des activités professionnelles." explique le colonel.



Une passation de commandement

Après presque 10 ans au commandement de la caserne, le Capitaine Pascal Colombani a pris ses nouvelles fonctions de chef de service et préparations opérationnelles du groupement territorial sud-ouest et passe le commandement au lieutenant Fabien Massoni. "Durant presque 10 ans, j’ai été le chef de centre de cette caserne. C’est une période qui demande effectivement beaucoup d’investissements, au détriment de la vie de famille et de beaucoup d’autres choses, mais cependant c’est une formidable aventure humaine". explique Pascal Colombani.



Le lieutenant Fabien Massoni

Avec 25 ans d’ancienneté en tant que sapeurs-pompier volontaire et infirmier sapeur-pompier professionnel au centre hospitalier de Calvi, le lieutenant Fabien Massoni, a officiellement pris ses nouvelles fonctions de chef de centre de Lisula."J’ai beaucoup de fierté, car ce sont des responsabilités importantes qui me sont confiées. Je me sens prêt à les affrontées avec beaucoup de sérénité, compte tenudes personnels qui composent ce centre et compte tenu de leurs états d’esprit, de leur implication et de leur technicité. Ce sont des garanties de sécurité lors des interventions".



Lisula est un centre composé d’une cinquantaine d’hommess et femmes.10 professionnels et 40 volontaires.



C e dimanche soir, c’est a Calvi que la Sainte Barbe a été célébrée.