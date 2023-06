EN IMAGES - A Bastia, la première marche des fiertés de Corse rassemble 200 personnes

«L ’émotion qui domine est la joie. Bien évidemment, on ne peut ignorer la haine et il faut s’en défendre. Mais nous marcherons ensemble pour des choses bien plus belles et pour inciter d’autres à ne plus se cacher » explique pendant la marche Livia Casalonga , secrétaire de l’association l'Arcu.



Si la détermination est bien présente ce samedi pour les militants de l’ Arcu , l’ambiance et l’état d’esprit qui y règne est bel et bien à la jovialité. Pour Silver Maestrati , militant de l’association, «le plus important, c’est d’avoir des gens heureux d’être là, de pouvoir faire en sorte qu’ils puissent montrer qu’ils existent et de dire qu’il y a des violences et que cela doit cesser. Mais c’est un événement festif avant tout, et nous sommes heureux de constater que des marcheurs viennent de toute l’île. »



Sans pour autant mettre de côté des revendications importantes et qui sont à l’origine de cet événement. «Nous voulons marcher ensemble à Bastia pour clamer que nous ne sommes pas le produit des métropoles françaises, poursuit Livia Casalonga . Nous voulons marcher pour réaffirmer que l’identité corse est multiple et complexe et que notre amour pour cette île est grand. »