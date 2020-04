EDF-ENGIE Corse recrute des alternants pour septembre

- Qui peut postuler à l'alternance ?

Toutes les personnes qui remplissent les prérequis demandés, par exemple être titulaire d’un baccalauréat à la rentrée 2020 ou d’un BEP ELEC. Il faut également être âgé de moins de 25 ans ou de moins de 30 ans dans certains cas.



-Quelles sont les étapes de sélection ?

Le recrutement des alternants au sein d’EDF-ENGIE Corse est un parcours exigeant et rigoureux réalisé en plusieurs étapes de sélection. Une première sélection des candidats s’effectue via un cabinet de recrutement, suivi par des entretiens avec un jury de 2 à 3 personnes d'EDF-ENGIE. Le processus est identique au recrutement d’un salarié statutaire en CDI. Une fois retenu par EDF, l’apprenti est directement confronté aux réalités de l’entreprise par la mise en pratique des savoirs académiques acquis en établissement.



- Quelles qualités sont requises pour postuler ?

- Motivation, confiance, rigueur et cohérence du projet professionnel sont les maîtres-mots d’une alternance réussie. Membre à part entière des équipes, l’apprenti est suivi par un tuteur qui l’accompagne tout au long de sa formation et lui transmet ses compétences. A la clé : l’obtention de son diplôme et un fort taux d’intégration professionnelle.



- Combien de personnes souhaitez-vous recruter ?

- Pour cette campagne 2020, nous recrutons plus de 20 apprentis dans 6 profils différents, du bac pro à la licence pro, dans les filières mécaniques, électrotechnique, clientèle et informatique.



- Pour quelles tâches ?

- Les missions qui leurs seront confiées sont variées cela va par exemple des métiers de la clientèle, à l’exploitation hydraulique ou thermique ou encore l’exploitation des réseaux électriques.



- Où se situent les offres d'alternance ?

- Les offres sont à pourvoir sur toute la Corse, en fonction des besoins.



- Dans une période où les offres d'emploi sont très rares, l'activité de l'entreprise n'a pas été touchée?

- Nous nous sommes organisés très tôt pour assurer l’ensemble de nos missions et malgré le contexte particulier et incertain dans lequel nous évoluons depuis plusieurs semaines, la décision a été prise de maintenir cette campagne. Nous sommes et resterons engagés afin de former et accompagner les jeunes du territoire, c’est ça aussi notre mission de servir la Corse.