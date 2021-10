EDF Corse renouvelle son soutien à l'association Inseme

Très attachée aux actions menées sur le territoire dans le domaine de la solidarité, EDF Corse a fait du soutien aux causes caritatives une de ses valeurs essentielles. C’est pourquoi, sa direction a souhaité soutenir pour la troisième fois l'association insulaire INSEME qui aide les personnes résidantes en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale. Son soutien se manifeste ce vendredi 22 octobre par la signature d’une convention de partenariat avec INSEME et la remise d’un chèque de 12 000€ à l’association.