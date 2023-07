EDF Corse lance sa campagne de prévention estivale pour sensibiliser aux risques près des barrages et cours d'eau

EDF Corse lance sa campagne estivale de prévention "Calme apparent, risque présent" pour sensibiliser le public aux dangers liés aux barrages et cours d'eau de l'île. Durant les mois de juillet et août, des hydroguides seront mobilisés dans les vallées hydrauliques du Prunelli, du Golo, du Rizzanese et du Fiumorbo pour informer les riverains et les touristes des risques potentiels à proximité des lacs et des cours d'eau.

En raison de la production d'électricité, les barrages hydroélectriques effectuent des manœuvres qui entraînent des variations de débit en aval. Ainsi, le niveau des rivières peut subitement monter à tout moment de la journée, surprenant les baigneurs, promeneurs, pêcheurs et amateurs de sports d'eau vive présents dans les zones à risques.



Les hydroguides, généralement des étudiants formés à la sensibilisation aux risques en rivière, travailleront en étroite collaboration avec les hydrauliciens d'EDF Corse. Ils se rendront sur les lieux de baignade pour rencontrer les usagers de la rivière et leur transmettre les messages de sécurité et de prévention. Des panneaux de sensibilisation seront également installés près des cours d'eau pour informer les usagers des risques encourus.



Un programme pédagogique

Parallèlement, le programme pédagogique Ecol'EAU, développé en partenariat avec les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de Corte et d'Ajaccio, sera dispensé dans les écoles situées à proximité des quatre vallées hydrauliques d'EDF Corse. Pour atteindre un large public, la campagne de prévention "Calme apparent, risque présent" sera déployée sur divers supports de communication, tels que les réseaux sociaux, la presse écrite, les radios, les brochures et les écrans TV des grandes surfaces.