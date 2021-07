EDF Corse : des hydroguides pour sensibiliser riverains et touristes à la sécurité autour des lacs et des rivières durant l’été

Alors que l’été 2021 s’annonce particulièrement marqué par la destination Corse et le tourisme local, EDF Corse déploie, durant les mois de juillet et août, des hydroguides à travers ses quatre vallées hydrauliques que sont le Prunelli, le Golo, le Rizzanese et le Fiumorbo.Leur mission sera de sensibiliser le grand public aux risques potentiels aux abords des lacs et des cours d’eau. Pour produire de l'électricité, les barrages hydroélectriques effectuent des lâchers d'eau qui peuvent survenir à tout instant de la journée. Le niveau des rivières peut alors monter brusquement et surprendre les baigneurs, promeneurs, pêcheurs et pratiquants de sports d'eau vive qui setrouveraient dans des zones à risques. Les hydroguides sont souvent des étudiants. Ils se rendent notamment sur les lieux de baignade à la rencontre des usagers de la rivière pour relayer les messages de sécurité et de prévention. Des panneaux, destinés à sensibiliser les usagers, sont également installés à proximité des cours d’eau.Chaque année, un programme pédagogique appelé Ecol’EAU est également dispensé par les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Corte et d’Ajaccio dans les écoles situées à proximité des quatre vallées hydrauliques d’EDF Corse. La campagne de prévention « calme apparent, risque présent » est déployée dans de nombreux supports : réseaux sociaux, presse écrite, radios, brochures, écrans TV des supermarchés, etc.Pour plus d’informations sur la campagne de prévention d’EDF Corse : https://corse.edf.fr/edf-en-corse/l-actualite-

en-corse/campagne-de-prevention Produisant la première énergie renouvelable de Corse, les barrages hydrauliques sécurisent la ressource en eau pour différents usages : eau potable, irrigation agricole, eau industrielle et tourisme comme les sports nautiques par exemple.