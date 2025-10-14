"E strade di l'orientazione" : À Ajaccio, les élèves de 3ème partent à la découverte de la voie professionnelle

C’est un rendez-vous désormais attendu par les élèves et leurs familles. Ce mardi matin, le salon « E Strade di l’Orientazione » a officiellement ouvert ses portes au Palais des Congrès d’Ajaccio, en présence du recteur Rémi-François Paolini, du président de la Chambre des métiers et de l’artisanat et de représentants du Conseil exécutif de Corse.
Organisé par la Collectivité de Corse en vertu de ses compétences en matière d’orientation, par l’Académie de Corse et le CFA Amparà, ce salon de la formation et des métiers vise à « diffuser une information exhaustive, pertinente et de qualité » sur les différentes formations professionnelles existantes en Corse et à accompagner les collégiens dans la construction de leur parcours. « C’est un évènement important que nous organisons chaque année à Ajaccio puis Bastia pour les classes de 3ème. Nous organisons aussi un autre évènement à Corte pour les classes de Terminale. Cela permet aux élèves de découvrir les filières et des métiers », explique Alexandra Folacci, directrice générale adjointe en charge de l’éducation et de la formation professionnelle à la CdC.
Organisé par la Collectivité de Corse en vertu de ses compétences en matière d’orientation, par l’Académie de Corse et le CFA Amparà, ce salon de la formation et des métiers vise à « diffuser une information exhaustive, pertinente et de qualité » sur les différentes formations professionnelles existantes en Corse et à accompagner les collégiens dans la construction de leur parcours. « C’est un évènement important que nous organisons chaque année à Ajaccio puis Bastia pour les classes de 3ème. Nous organisons aussi un autre évènement à Corte pour les classes de Terminale. Cela permet aux élèves de découvrir les filières et des métiers », explique Alexandra Folacci, directrice générale adjointe en charge de l’éducation et de la formation professionnelle à la CdC.
« C’est une manifestation extrêmement importante pour nous car l’orientation est l’une des clefs de réussite tant au niveau du tissu économique futur de la Corse que de l’émancipation du peuple corse que ses enfants soient le mieux formés possible et le mieux orientés possible », appuie pour sa part Romain Colonna, président du groupe Fà Populu à l’Assemblée de Corse et représentant du conseil exécutif.
Durant quatre jours, 57 classes de 3ème venues de l’ensemble des collèges de Corse-du-Sud et 1 350 élèves vont participer à des activités ludiques, observer des gestes métier, découvrir les filières et les formations proposées dans les établissements du territoire à travers six grands pôles : hôtellerie, restauration et tourisme ; sport ; santé et service à la personne ; mobilité, transport, logistique et mécanique ; services aux entreprises, commerce, gestion et numérique ; BTP et énergie ; ainsi qu’agriculture, agroalimentaire et environnement.
Durant quatre jours, 57 classes de 3ème venues de l’ensemble des collèges de Corse-du-Sud et 1 350 élèves vont participer à des activités ludiques, observer des gestes métier, découvrir les filières et les formations proposées dans les établissements du territoire à travers six grands pôles : hôtellerie, restauration et tourisme ; sport ; santé et service à la personne ; mobilité, transport, logistique et mécanique ; services aux entreprises, commerce, gestion et numérique ; BTP et énergie ; ainsi qu’agriculture, agroalimentaire et environnement.
« L’ensemble des établissements de formation professionnelle de Corse-du-Sud mettent en avant tout ce qu’ils proposent sur l’île », souligne Philippe Désiré, directeur du CFA Amparà en insistant : « Nous sommes là pour permettre aux jeunes de connaitre tous ces métiers ».
Dans cette optique, près de 250 exposants, formateurs ou apprentis, proposeront des ateliers et démonstrations durant les quatre jours du salon, tandis que les équipes de la CdC et des établissements s’astreindront à apporter le maximum de renseignements sur chaque formation.
Dans cette optique, près de 250 exposants, formateurs ou apprentis, proposeront des ateliers et démonstrations durant les quatre jours du salon, tandis que les équipes de la CdC et des établissements s’astreindront à apporter le maximum de renseignements sur chaque formation.
« L’important c’est d’éclairer les jeunes sur ce qu’ils peuvent faire. Aujourd’hui la voie professionnelle est une voie qui amène vers l’emploi, qui valorise et qui rémunère. Il ne faut pas qu’elle soit le parent pauvre de l’orientation », insiste Philippe Désiré en glissant : « Certains plombiers qui sont issus de la voie professionnelle gagnent aujourd’hui mieux leur vie qu’un avocat qui a fait de longues études par exemple. A un moment, il faut être capable de dire cela aux jeunes mais aussi à leurs parents. Nous souhaitons les éclairer là-dessus et de leur donner envie de faire ces métiers ».
-
À Ajaccio, collectivités, entreprises et associations réfléchissent à des solutions pour améliorer le bien vieillir en Corse
-
Autonomie : le projet de loi constitutionnelle « prêt », assure Sébastien Lecornu
-
Incendie dans une résidence à Corte : quatre personnes hospitalisées, dix chambres inhabitables
-
Depuis Ajaccio, le préfet de Corse et le recteur d'Académie rendent hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard
-
Météo France place la Corse en vigilance jaune pluie et inondations