E Strade di l’Orientazione : à Borgo, quatre jours pour aider les collégiens à choisir leur voie

Durant quatre jours, 81 classes de 3e et près de 2 000 collégiens venus de l’ensemble des établissements de Haute-Corse sont attendus pour découvrir des métiers variés, allant de pâtissier à ferronnier en passant par boucher, mécanicien ou matelot. Tous sont répartis en six pôles thématiques : santé, agriculture, mobilité, BTP-énergie, numérique et hôtellerie-restauration. « L'objectif, c'est vraiment de valoriser les filières professionnelles, puisqu'à la fin de la 3e, ils auront à choisir d’aller soit en filière professionnelle, soit en filière d'enseignement général », détaille Marie-Ange Moracchini, directrice de la formation professionnelle et de l’orientation à la Collectivité de Corse. « C'est important qu'ils puissent avoir ce panel, et l'objectif aussi c'est de pouvoir susciter leur curiosité, même s'ils ne se destinent pas à la voie professionnelle. »



Au-delà de la découverte des métiers, « E Strade di l’Orientazione » vise aussi à faire tomber les stéréotypes et à valoriser des filières parfois méconnues. « On a des représentations sur le côté général, mais plus on va dans un monde qui est en mouvement et qui se réinvente, et plus on voit qu'on a besoin aussi de professionnels avec des filières précises, et pas forcément quelque chose de très général », souligne la directrice académique des services de l'Éducation nationale. « Ce sont des filières qui, au niveau de l'Éducation nationale, sont des filières d'excellence. On ne se le cache pas, on investit énormément pour la voie professionnelle, et c'est à valoriser auprès des jeunes. »



Une vision partagée par Marie-Ange Moracchini, pour qui ces journées d’immersion sont essentielles dans le parcours d’orientation. « Au début de la seconde générale, il y en a beaucoup qui raccrochent à des filières professionnelles, parce qu'ils se rendent compte que le général n'est pas pour eux. L’objectif, c'est vraiment qu'ils puissent déjà affiner leur choix, et ensuite, ils ont toute l'année pour continuer à se renseigner sur les formations qui sont offertes sur le territoire. Ça s'insère dans un parcours où il y aura des journées portes ouvertes dans certains établissements qu'ils auront pu découvrir à travers le salon. »

