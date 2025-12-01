E Strade di l’Orientazione : à Borgo, quatre jours pour aider les collégiens à choisir leur voie

Découvrir des métiers, échanger avec des professionnels et réfléchir à son avenir : c’est le but du salon « E Strade di l’Orientazione » qui a ouvert ses portes pour la quatrième fois ce mardi à l'Institut méditerranéen de formation de Borgo, en présence de Lauda Guidicelli, conseillère exécutive chargée de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’orientation, et d’Anne Chiardola, directrice académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Corse. Organisé du 4 au 7 novembre par la Collectivité de Corse, l’Académie de Corse et les CFA Jean-Jacques Nicolaï et Amparà, ce salon des formations et des métiers a pour objectif de « mettre en valeur toutes les formations et les métiers pour les élèves de 3e de tous les collèges de Haute-Corse ».
Selon Lauda Guidicelli, un tel rendez-vous est plus que jamais essentiel à l’heure où les parcours se diversifient et les choix d’avenir se multiplient. « À l’heure où les mutations vont tellement vite, où tout le monde change, où l'information peut être à la fois rapide et peut-être à la fois non maîtrisée, je pense qu'il est important que la Collectivité de Corse et ses différents partenaires puissent permettre à ces jeunes de troisième de trouver la voie qu'ils souhaitent et c'est toute l'essence de ces Strade di l’Orientazione. » Un constat partagé par Anne Chiardola, pour qui l’orientation constitue un enjeu majeur sur l’île. « C'est un vrai défi de savoir s'orienter. On s'est rendu compte que les jeunes avaient du mal à imaginer une orientation pleine et entière, et on voit bien que ce sont des moments comme ça où on aiguise leur curiosité. Il y a un enjeu très fort, et c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'Éducation nationale, il y a un projet académique très structuré avec tous les partenaires pour axer un gros travail sur l'orientation. »
Durant quatre jours, 81 classes de 3e et près de 2 000 collégiens venus de l’ensemble des établissements de Haute-Corse sont attendus pour découvrir des métiers variés, allant de pâtissier à ferronnier en passant par boucher, mécanicien ou matelot. Tous sont répartis en six pôles thématiques : santé, agriculture, mobilité, BTP-énergie, numérique et hôtellerie-restauration. « L'objectif, c'est vraiment de valoriser les filières professionnelles, puisqu'à la fin de la 3e, ils auront à choisir d’aller soit en filière professionnelle, soit en filière d'enseignement général », détaille Marie-Ange Moracchini, directrice de la formation professionnelle et de l’orientation à la Collectivité de Corse. « C'est important qu'ils puissent avoir ce panel, et l'objectif aussi c'est de pouvoir susciter leur curiosité, même s'ils ne se destinent pas à la voie professionnelle. »
Au-delà de la découverte des métiers, « E Strade di l’Orientazione » vise aussi à faire tomber les stéréotypes et à valoriser des filières parfois méconnues. « On a des représentations sur le côté général, mais plus on va dans un monde qui est en mouvement et qui se réinvente, et plus on voit qu'on a besoin aussi de professionnels avec des filières précises, et pas forcément quelque chose de très général », souligne la directrice académique des services de l'Éducation nationale. « Ce sont des filières qui, au niveau de l'Éducation nationale, sont des filières d'excellence. On ne se le cache pas, on investit énormément pour la voie professionnelle, et c'est à valoriser auprès des jeunes. »
Une vision partagée par Marie-Ange Moracchini, pour qui ces journées d’immersion sont essentielles dans le parcours d’orientation. « Au début de la seconde générale, il y en a beaucoup qui raccrochent à des filières professionnelles, parce qu'ils se rendent compte que le général n'est pas pour eux. L’objectif, c'est vraiment qu'ils puissent déjà affiner leur choix, et ensuite, ils ont toute l'année pour continuer à se renseigner sur les formations qui sont offertes sur le territoire. Ça s'insère dans un parcours où il y aura des journées portes ouvertes dans certains établissements qu'ils auront pu découvrir à travers le salon. »
