Du rêve à revendre (gratuitement) du 24 au 27 avril : c’est le festival Scen’è Sonniu à Porto-Vecchio !

Cirque classique ou contemporain, spectacles de marionnettes, théâtre, musique et contes… Chaque année, ils sont près de 6 000 visiteurs à sillonner les rues porto-vecchiaises, pour vivre le rêve éveillé d’une ville toute entière dédiée au spectacle vivant. « Sans espace public, il ne peut pas y avoir d’art dans la rue », fait remarquer Dumenica Verdoni, l’adjointe au maire en charge des festivités. Et cette année, un nouvel équipement va pouvoir être investi : la cour centrale de la nouvelle école de Pifano, récemment inaugurée. Pour le reste, ça se passera dans l’usine à liège, fief des Chjachjaroni et en centre-ville, entre la place de la République et la piazza’llu Quartieri.« Le concept, c’est que tous les spectacles en extérieur soient gratuits, rappelle Marine Lalanne, la programmatrice du festival. On veut enlever la barrière du spectacle élitiste. » Au programme, il y aura donc du cirque, des spectacles d’impro, des pièces de théâtre et des clowns. Certains artistes font leur retour après une première expérience concluante, comme les compagnies Ô Possum et Les Malles. Festijeux, ces jeux en bois grandeur nature, seront encore là cette année, pour le plus grand plaisir des enfants, et comme ils le sont depuis la toute première édition, veillant comme un totem sur Scen’è Sonniu.Durant les quatre jours, une trentaine de représentations, toutes gratuites, sont programmées. Et toutes en extérieur, à l’exception du spectacle de Jovany, « Le Dernier Saltimbanque », qui aura lieu dans la salle rouge du Centre culturel. Porto-Vecchio accueillera aussi cette année les compagnies Bubble On Circus, Que Bardo, Créacirque, Es Spes, PakiPaya, Mathilde Bensaïd et bien sûr le local de l’étape, sans qui l’événement n’aurait jamais vu le jour : I Chjachjaroni. « La ville de Porto-Vecchio a la chance d’avoir une compagnie de théâtre », ne manque pas de souligner Dumenica Verdoni. D’autres viennent d’Espagne ou de Suisse, au prix, parfois d’importants efforts, apprécie Marine Lalanne : « Les prix des transports sont souvent exorbitants, mais certaines compagnies acceptent de baisser leur cachet pour pouvoir venir. »