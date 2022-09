Du nouveau à l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine

Calvi veut continuer son développement. Et son aéroport Sainte-Catherine est au centre des ambitions. Le 28 juin dernier, une réunion de bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Corse a entériné la création de Comités Consultatifs de Développement (CCD). Et ce vendredi a été l'occasion pour le Président de celui de Calvi, François Acquaviva, d'installer son collège. "L'idée en créant ce CCD est de bien ancrer la place de l'aéroport sur la région de Balagne, décrit Pierre-François Novella, directeur des aéroports de Bastia et Calvi. Le but est aussi de créer des synergies au niveau des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour la région, mais également d'élargir ce collège de réflexion et de proposition avec d'autres personnalités qui pourraient s'y intégrer."



Par personnalité, le directeur des aéroports entend "personnalité de Balagne. Quelqu'un qui a un intérêt à voir l'aéroport se développer peut envoyer un CV, qui sera ensuite présenté au bureau qui décidera de l'acceptation ou non de la candidature pour intégrer le Comité." Ces CCD ont pour objectif premier une union des forces qui permettra d'accentuer le développement de Calvi."Grâce aux Comités Consultatifs de Développement, on aura plus d'éléments et de moyens, se réjouit Pierre-François Novella. C'est indispensable pour s'inscrire dans une continuité avec la région et l'ensemble de la Corse."







Technologies, parkings et ombrières



Un outil primordial pour redynamiser le territoire de la Balagne. "Aujourd'hui, l'aéroport est une porte d'entrée mais derrière, il y a une synergie à avoir en termes d'attractivité, de développement durable, de tri sélectif, détaille le directeur de Sainte-Catherine. Il faut de l'attractivité sur la Balagne car si on fait venir des passagers en novembre, l'établissement doit rester ouvert." Des évolutions en adéquation avec les projets déjà ambitionnés, tant sur le plan technologique que sur les infrastructures de l'aéroport. "Nous travaillons sur la RNP-AR, c'est-à-dire l'approche satellitaire, à l'instar de ce qui a été fait sur Ajaccio, dévoile Pierre-François Novella. On veut pérenniser l'avenir de la plateforme mais aussi avoir une ouverture de capacité."



D'autres aménagements sont à l'ordre du jour. "Il y a des projets de travaux, détaille le directeur des aéroports de Bastia et Calvi. On a fini l'aviation d'affaires, maintenant on aborde l'extension de l'aide à la sécurité de piste. On ambitionne aussi la création de parkings et la mise en place d'ombrières photovoltaïques comme ça va être fait à l'aéroport de Bastia." Autant de nouveautés qui bénéficieront assurément à l'ensemble de la Corse, selon Pierre-François Novella. "Il n'y a aucun doute sur la place de l'aéroport de Calvi dans le réseau corse aujourd'hui, assure-t-il. Il est vraiment ancré, essentiel et indispensable au développement de l'île."