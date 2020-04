Du football féminin au collège de Lucciana

Ils s’appuieront sur le sport afin de donner des règles de travail, le goût de l’effort et feront émerger une volonté de progresser et de s’améliorer.

Ils développeront chez les élèves l’autonomie et la prise de responsabilité, permettront aux élèves rencontrant quelques difficultés de se valoriser grâce à une activité dans laquelle elles seront en situation de réussite mais aussi aux jeunes joueuses d’accéder en 2 ou 3 ans à une maîtrise des fondamentaux techniques et tactiques du football.

Les objectifs poursuivis proposeront aux jeunes joueuses une approche du football différente de celle vécue dans les clubs, mais en concertation permanente avec ceux-ci dans l’optique d’un travail plus efficace.





Ces classes à horaires aménagés* concerneront les élèves de 6, 5et 4( nées en 2007, 2008 et 2009) sous la houlette d’Olivier Sbaiz, professeur d’EPS et responsable de la section scolaire sportive du collège et de Anne Sulmoni, principale de l’établissement. «Cette section qui fonctionnera en partenariat avec la Ligue Corse de Football offrira la possibilité aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique et permettra de concilier études et pratiques sportives » souligne Olivier Sbaiz.Les objectifs pédagogiques de la formation ?David Saladini, secrétaire de la Ligue Corse de Football soulignait pour sa part que «cette classe horaires aménagés football scolaire pourra préparer au concours d’entrée au Pôle espoirs football de la Corse ».Coté études, cette classe sera placée sous l’autorité du chef d’établissement et le suivi scolaire sera assuré par un conseil de classe.La partie technique sera quant à elle assurée par un éducateur ou éducatrice diplômé et un professeur d’EPS titulaire du DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) mention football. Le fait d’être admise dans cette classe engagera l’élève pour 1, 2 ou 3 ans et chaque élève verra son dossier étudié chaque année.Les emplois du temps des élèves seront adaptés pour suivre 2 entraînements par semaine, les mardis et jeudis après midi au Cosec du collège et au stade de Lucciana.-----*Renseignements et dossier de candidature- Pierre Fontana (CTR football) : 06.14.62.90.81- Yoann Vauzelle (CTD) : 06.63.23.78.96- Olivier Sbaiz (ETR/EPS) : 06.16.93.53.57