Du 1er au 8 août, les rencontres Internationales de Théâtre en Corse, temps fort de l'Aria

Duseront présentés au public les représentations issues des ateliers créés sur place par une centaine de participants, comédiens, techniciens, amateurs et professionnels.d'Anton Tchekhov,écritures de plateau et montage de matières textuelles multiples et protéiformes,de Stefano Massini,de Guillaume Cayet,d’Aristophane,une adaptation du Songe d’Une Nuit d'Été, de Roméo & Juliette de William Shakespeare et A Midwinter’s Tale de Kenneth Branagh (film),Dans les communes de, au cœur du Parc Naturel Régional de Corse----(L’Association des Rencontres Internationales Artistiques)A Stazzona 20259 Pioggiola + 33 (0)4 95 61 93 18 / contact@ariacorse.net