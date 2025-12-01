CorseNetInfos
Du 17 au 21 novembre plusieurs rendez-vous en Corse pour la « Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées »


Philippe Jammes le Lundi 17 Novembre 2025 à 11:14

La SEEPH, Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées offre une opportunité unique pour trouver des réponses aux interrogations des personnes en situation de handicap et à leur famille.Thème de cette année 2025 : « Handicaps et emploi : l’égalité pour toutes et tous ! »




Pour cette 29e édition nationale de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP collaborent pour mobiliser les énergies et sensibiliser davantage aux solutions existantes pour l’emploi des personnes handicapées. En Corse de nombreux événements sont prévus pour aider à orienter, recruter et former les personnes handicapées, répondant aux attentes des personnes en situation de handicap en France. Parmi les rendez-vous 
  • Jobdating : Sessions de recrutement express des recruteurs de petites, moyennes et grandes entreprises, et institutions locales et régionales. Ajaccio : 18 Novembre 13h30/16h00 : Cité Grossetti Bastia : 18 Novembre 9h00 à l’agence France Travail, avec la participation de Leclerc, Corse Propreté & co, Shiva, Actual,... Propriano : 18 novembre à 9h30. 
  • Du Stade Vers l'Emploi : L'opportunité de passer du sport à des perspectives de formation ou d'emploi prometteuses. 
    • Ghisonaccia : 18 Novembre.
    • L'Île-Rousse : 20 novembre.
  • Webinaires et ateliers de sensibilisation : En ligne ou en présentiel, ces sessions permettront de mieux comprendre les enjeux du handicap dans le monde du travail et découvrir les solutions pour une inclusivité accrue.
  • DuoDay (Ajaccio) le jeudi 20 novembre  : Une journée dédiée à la découverte professionnelle où entreprises, associations et établissements accueillent des personnes handicapées pour former des duos. Chacun pourra ainsi explorer un métier et un environnement professionnel, favorisant ainsi l’insertion dans l'emploi.  Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble dépasser les préjugés.
Au programme aussi des conférences et des tables rondes  autour du thème de l’égalité des chances en matière de handicap et d’emploi.
  • A Ajaccio (Cité Grossetti) le 18 novembre de 13h à 16h30 : L’accessibilité universelle : témoignages de personnes en situation de handicap et d’employeurs, experts présenter des solutions innovantes mobilisables permettant de développer l’accessibilité au poste de travail. La plateforme A Chjarina (conseils, prêt et essais de compensations techniques à destination des personnes en situation de handicap) interviendra au cours de l’évènement et présentera un exosquelette pour le haut du corps (épaules et dos).
  • A Bastia l(cinéma Le Régent) le 19 novembre de 14h à 17h : Ciné- débat autour du documentaire « Perchés » réalisé par l’association « La Maison Perchée », en présence de Caroline Matte, co- fondatrice. L’évènement sera aussi l’occasion de recevoir les témoignages des membres de l’association CLUBHOUSE de Bastia, et s’achèvera avec un temps de convivialité dans les locaux de l’association. Désignée “Grande Cause Nationale 2025" par le président de la République, la santé mentale représente un enjeu majeur de santé publique en France. Les travaux de l’État et de ses partenaires s’articulent ainsi autour de 4 axes dont la dé-stigmatisation par le changement de regard sur les troubles psychiques et mentaux.
  • A Corte le 21 novembre de 9h à 13h30 : 2e  Rencontres des membres de la communauté RHF, Ressource Handicap Formation avec des ateliers pour partager et harmoniser les pratiques pour plus d’efficacité. L’évènement sera rythmé par un jeu de piste au cœur de la RHF et par le témoignage d’un organisme de formation sur son parcours au sein de la Ressource Handicap Formation.
 Comment participer ?
Pour prendre part aux actions organisées par chacune des agences locales de France Travail, rendz-vous sur « Mes événements emploi  », la plateforme de France Travail (sélectionner le département avec le filtre « Semaine du handicap ». Vous pourrez ainsi découvrir les événements spécifiques à la Corse pour cette semaine.
Retrouvez toutes les actions spécifiques menées par Cap emploi en Corse sur leur site officiel. Ils proposent des accompagnements personnalisés pour faciliter vos démarches vers l'emploi.
Partenaires
  • Cap Emploi de Corse
  • Mission Locale Corse
  • Préfet de Corse
  • DREETS Corse
  • ARS
  • DDETSPP 2A et 2B
  • Centre de Gestion Haute-Corse
  • Collectivité de Corse
  • AGEFIPH
  • FIPHFP
  • MDPH
  • ADAPEI
  • Les Papillons de Jour
  • La CAPA
  • Cità d'Aiacciu
  • La CAB
  • Cità di Bastia
 
 




