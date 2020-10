Drame de Valle d'Alesani : c'est un féminicide

La jeune femme avait été signalée disparue. En fait son corps, qui avait été dissimulé dans un canapé de l'appartement, a été découvert sans vie par les gendarmes, victime d'un ou plusieurs tirs d"arme à feu.

Mais avant de faire la macabre découverte les gendarmes avaient trouvé un homme gravement blessé, toujours par arme à feu selon les premières constatations, au visage.

Il s'agissait du conjoint de la jeune femme incapable d'expliquer aux enquêteurs ce qui s'était passé.

Aujourd'hui il est cependant suspecté d'avoir tué par balles sa compagne comme le laisse à penser l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide volontaire par concubin".

Mais à ce stade des investigations, menées par la section de recherches et la brigade de recherches de Bastia, l'homme qui aurait été évacué sur l'hôpital de Nice, n'a pu être ni placé en garde à vue et pas davantage mis en examen.

On pense néanmoins qu'il aurait tenté de se donner la mort après avoir ôté la vie à sa compagne.

Il s'agirait du 60e féminicide de l'année en France