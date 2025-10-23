Drame à Galeria : un touriste allemand perd la vie dans le Fango

Une famille de touristes allemands a été surprise ce jeudi après-midi par la montée soudaine des eaux de la rivière du Fango, à Galeria, après les orages survenus en montagne.
La femme, âgée de 39 ans, et leurs deux enfants de 9 et 13 ans, ont pu être secourus par les sapeurs-pompiers et ramenés à leur domicile. Le père de famille, âgé de 45 ans, est en revanche toujours porté disparu.
D’importants moyens de secours ont été mobilisés : 12 sapeurs-pompiers et 6 sauveteurs aquatiques spécialisés du SIS 2B, appuyés par l’hélicoptère Dragon 2B. Les recherches qui se sont poursuivies pendant un bon moment ont permis de retrouver le dernier membre de la famille au niveau du pont des 5 Arcades.
Il était, malheureusement, décédé.
