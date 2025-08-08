Dramatique sortie de route à Algajola : un mort et six blessés

Selon les premiers éléments, six occupants ont été éjectés du véhicule lors de l’impact. Une personne a succombé à ses blessures sur place, deux autres sont gravement blessées en état d’urgence absolue et 4 passagers souffrant de blessures plus modérées, sont en état d’urgence relative.



D'importants moyens de secours de Calvi et de l'Ile-Rousse ont été aussitôt engagés pour leur porter secours.

Sur place, les pompiers ont sécurisé la zone et assuré le dégagement des victimes, tandis que les gendarmes procédaient aux premières constatations pour déterminer les causes de l’accident.

Plus d'infos à venir.

