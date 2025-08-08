CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Camini : deux mois de créations artistiques dans les villages corses 08/08/2025 Sisco reçoit une délégation italienne pour célébrer Santa Ghjulia 08/08/2025 Corte : Les mandolines reviennent ce week-end 08/08/2025 Dramatique sortie de route à Algajola : un mort et six blessés 08/08/2025

Dramatique sortie de route à Algajola : un mort et six blessés


C.-V. M le Vendredi 8 Août 2025 à 06:55

Une dramatique sortie de route s’est produite sur la RT 30, à hauteur d’Algajola, dans la nuit de jeudi à vendredi vers 1h30. Six passagers qui, outre le conducteur, se trouvaient à bord ont été éjectés du véhicule au moment de l'impact. Le bilan fait état d'un mort et de six blessés, dont deux, en urgence absolue.



Dramatique sortie de route à Algajola : un mort et six blessés

Selon les premiers éléments, six occupants ont été éjectés du véhicule lors de l’impact. Une personne a succombé à ses blessures sur place,  deux autres sont gravement blessées en état d’urgence absolue et 4 passagers souffrant de blessures plus modérées, sont en état d’urgence relative.

D'importants moyens de secours de Calvi et de l'Ile-Rousse ont été aussitôt engagés pour leur porter secours.
Sur place, les pompiers ont sécurisé la zone et assuré le dégagement des victimes, tandis que les gendarmes procédaient aux premières constatations pour déterminer les causes de l’accident.
Plus d'infos à venir.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos